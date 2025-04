Kiénekelte a sajtot a Szeged a Veszprém szájából, újabb derbit veszítettek a bakonyiak (fotókkal)

Nem volt meglepetés, hogy Veszprém-Szeged finálét rendeztek vasárnap este a kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében. A bakonyiak a házigazda Tatabányát, a Tisza-partiak pedig a Gyöngyöst győzték le az elődöntőben. A címvédő könnyedén masírozott tovább, míg a Pick megszenvedett ellenfelével, emiatt (no és természetesen a szezonbeli forma okán) is gondolták azt sokan, hogy a fináléban jóval esélyesebb a Veszprém.

Jól megszokott Veszprém-Szeged derbit rendeztek a kézilabda Magyar Kupa fináléjában, amely hatalmas csatát hozott, ezúttal a Tisza-partiak jöttek ki győztesként az ütközetből

Fotó: Flajsz Péter/Kemma.hu

Sokkal jobban kezdett a Szeged

A csúcskézilabda márpedig olyan, hogy gyakran cáfol meg ilyen előzetes elképzeléseket. A Szeged elképesztő elánnal és fanatizmussal kezdett, állva is hagyta ellenfelét, 1-4.

A Tisza-partiak nagyon keményen és pontosan védekeztek, illetve támadásban is jól néztek ki. A One Veszprém igyekezett felvenni a stílust, a nagy akarásban túl ment egy kicsit a keménység, Pesmalbek rövid időn belül kétszer is két percet kapott.

Remiliék többször is labdát vesztettek, 2-7-re alakult az állás, Pascual időt kért, de újabb gólt kapott csapata, 2-8. Koszorotov törte meg a bakonyi csendet, azonban nem sokkal később Ligetvári Patrik végleges kiállítás sorsára került. A magyar válogatott játékos eltalálta Magnus Röd arcát.

Sostaric egymaga hat találatnál járt. A bakonyiaknál Corralest Palasics váltotta a kapuban és neki a spanyollal ellentétben sikerült védéseket bemutatnia. A Veszprém védekezése fokozatosan keményedett fel és a kapusteljesítményben is zárkózott az ellenfélhez a címvédő, a remeklő Thulin mellett Palasics is jó formát mutatott.

A bakonyiak 4-0-s sorozatot produkáltak és felzárkóztak mínusz kettőre, 7-9. A feszültség a kispadoknál is tetten érhető volt, mindkét edző kapott sárga lapot, a pályán pedig többször is kakaskodás szüneteltette a játékot. Ezzel együtt élvezetes, izgalmas volt a küzdelem.

A Szeged 7 a 6 elleni játékkal igyekezett túllendülni a hullámvölgyön és ez sikerült is neki, 10-14. A Veszprém végül három gólos hátrányban zárta a játékrészt.

Egyenlített a Veszprém, de több ereje nem volt

A második félidő elején nem tudott közelebb férkőzni riválisához a címvédő, ez többek között Thulin védéseinek volt köszönhető, 16-19.