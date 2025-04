Visszavágott a Veszprém a Szegednek 

Xavier Pascual alakulata visszavágott a Szegednek

Visszavágott a bakonyi csapat. Remili ötször volt eredményes.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

One Veszprém HC – OTP Bank-PICK Szeged 36-33 (17-17)

Veszprém Aréna, 4900 néző. V.: Bíró Á., Kiss O.

One Veszprém HC: Corrales – Vajlupau 4, REMILI 5, FABREGAS 3, Grahovac, KOSZOROTOV 8, DESCAT 9 (4). Csere: PALASICS, Sandell 2, Marguc, Cindric 2, Pechmalbec 1, Casado 2. Edző: Xavier Pascual.

OTP Bank-PICK Szeged: Thulin – SOSTARIC 7 (1), GARCIANDIA 6, Smárason 3, BÁNHIDI 5, Bodó 4, Frimmel 3 (1). Csere: Mikler, Kalarash 2, Toto, Kukic 1, Mackovsek 2, Rod. Edző: Apelgren Michael.

Kiállítások: 12, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2.

A Veszprémnek volt törleszteni valója, ugyanis múlt héten a tatabányai kupadöntőben nagy meglepetésre a Szeged nyert, valamint a két csapat őszi összecsapásán is az alföldiek bizonyultak jobbnak (28-24).

A kupafináléhoz hasonlóan, erőteljesen kezdett a Szeged. Az első támadásból Bánhidi volt eredményes, majd a másik oldalon Fabregas egalizált, de Sostaric hamar válaszolt, 1-2. Több szegedi hiba is felütötte a fejét, amit az Építők ki is használtak, és a 7. percben 5-3 szerepelt az eredményjelzőn. Több két perces kiállítás is tarkította a mérkőzést, nem kímélték egymást a felek. A folytatásban a szegediek egy 6-2-es sorozatot produkáltak, és két góllal megléptek a hazai pályán szereplő Veszprémtől, 7-9. A 15. percben Casado jutott a kiállítás sorsára egy szabálytalan csere miatt. A kapusok nem tudtak érdemben hozzátenni a mérkőzéshez, mind két oldalról hiányoztak a védések. A folytatásban a Veszprém produkált egy 4-0-s szériát, 12-9. A 19. percben a hazai kapu mögött egy szurkoló hölgy lett rosszul, információink szerint elájult. A segítség azonnal érkezett, és egy rövid vizsgálat után kikísérték a nézőtérről a drukkert. A folytatásban csere történt a bakonyiak kapujában, érkezett Palasics Kristóf. A 25. minutumban Toto rántotta le a remekül játszó Szergej Koszorotovot, és két percet kapott érte. Remili villámgyorsan gólra váltotta a fórt, 14-13. A másik oldalon Palasics mutatott be egy hatalmas védést. Az első játékrész végén Koszorotov, majd Bodó talált be. A felek 17-17-es részeredménnyel vonulhattak pihenőre.