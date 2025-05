Terep, tempó, társaság – elstartolt a Brutális Majális (fotók, videó)

Május elseje: a klasszikus majálisnap, ahol vattacukor, ugrálóvár, virsli és családi piknik várja a tömegeket – viszont a borzavári off-road őrület első napja idén is más volt. Lehet, hogy sokan kompromisszumot kötöttek: előbb a családi majális, aztán jöhet a sarazás. De aki már a kezdőnapon kint volt, tudja, hogy a bemelegítés is lehet legendás. Bemelegítő nap? Lehet. De már most volt minden, amit ettől a rendezvénytől vár az ember: zörgő gépszörnyek, vigyorgó sárbirkózók, quadon száguldó apukák és egy teherautóval meredélyt mászó fiatal lány, akitől még a nézőtéren is elállt a lélegzet. Mit is mondhatnék? Brutális.

Az ifjú hölgy sofőr megfelel a brutális jelzőnek

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A pálya porzott, mint egy westernfilm kulisszája – ugyan több helyen előlocsolták a terepet, de a meleg simán kiszívta a nedvességet, és fotósként csak örülni lehetett ennek: a porfelhő mögül előbukkanó monstrumok úgy néztek ki, mintha Mad Max-castingra érkeztek volna. A tavalyi csúszkálós, bokáig sárba süppedős talaj az idei évben a nézőbarátabb arcát mutatja - por van, de az töménytelen mennyiségben. Ez itt nem steril motorsport – ez a földszagú, olajos, adrenalinban tocsogó valóság, ahol minden gázfröccs egy újabb történetet ír.