Fájó idegenbeli döntetlen a balatonfürediektől

A vendégek a kezdés előtt tudták, hogy a kiesés elől menekülő ellenfelükkel nem lesz könnyű dolguk, a feladatuk nehéznek tűnt, de nem megoldhatatlannak.

A BKSE eddig nem látott felállásban vágott neki a bajnokinak, aminek már az 5. percében büntetőt rontottak, így nem kerülhettek előnybe, rendre csak egalizálhatták a hazaiak vezetését (5-5). Főként a beálló körüli védekezéssel gyűlt meg a bajuk, némi túlzással, aki egriként a hatosvonal környékére tévedt, az betalált, és ha ez nem lett volna elég, Urbán-Patocskai után Szmetán és Hornyák is hétméterest hibázott (10-7). Kis-edző időt kért, mert nem akarta tovább nézni, hogy a figyelmetlen és pontatlan tanítványai mennyi luxust engednek meg maguknak, ami meg is bosszulta magát. A tópartiak cserékkel frissítettek, hogy a rivális vitorlájából kifogják a szelet, de később is inkább küzdelem dominált a pályán (11-9). Sretenovic bombáit követően Varga Márton vette hátára a csapatát, amely bizonyította, hogy a kötelezőnek vélt derbik sosem könnyűek (13-11).

A fürediek az első félidőben sem voltak meggyőzőek, és a második is rosszul indult számukra: a kemény egri védekezés nem igazán ízlett nekik (15-11). Aztán Simoticsék szinte a semmiből megemberelték magukat, s három perc alatt kiegyenlítettek. Már azt lehetett érezni, hogy a mieink innentől fogva érvényesítik az akaratukat, ám a folytatásban ismét a vetélytárs vette át az irányítást, Zennadival nem tudtak mit kezdeni a falban, ha a beálló labdát kapott, abból gólt született (18-15). Szerencsére a vendégekben is maradt annyi kurázsi, hogy az addiginál jobban összpontosítva ismét nekidurálják magukat, így újabb fordulatot adtak a találkozónak (19-19). Mi több, az 50. percben, a mérkőzés során először a vezetést is megszerezték (20-21), majd úgy tüsténkedtek a pályán, hogy ott a hátralévő időben ne borulhasson a papírforma (20-23). Mikor az 58. percben 23-26-ot mutatott az eredményjelző-tábla, szinte mindenki elkönyvelte a vendégsikert. Csakhogy az addig fáradni látszott egriek a szezonban nem először igazolták, hogy idejekorán nem adnak fel mérkőzést, és a drámaian alakult utolsó pillanatokban, emberelőnyökben kiharcolták a döntetlent.