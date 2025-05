Nyitva van az aranykapu

A királynék városában lassan valamiféle kosárlabdaláz van kialakulóban, ami a VKK számlájára írható. Az egységes és versenyképes csapat az első körben mutatott pompás teljesítményét a felsőházi play-offban is folytatta, a negyeddöntőben a SMAFC 1860 Soproni Egyetemet, míg a legjobb négy között a Dunaharaszti MTK-t múlta felül egyaránt három-nulla arányban.

A Veszprém Kosárlabda Klub magabiztosan vág neki a párharcnak

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A másik ágról a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK lett döntős. Ők tavaly is finalisták voltak – akkor a bakonyiak negyedikként zártak –, de egy éve nem vált valóra a tervük, mert azt a Dávid Kornél KA keresztülhúzta. A zajló kiírásban másodikok lettek a tizennégy szereplős sorozat alapszakaszában, majd – ahogy a mieink – gond nélkül vették az újabb akadályokat. Lekli József vezetőedzőnek jó gárdája van, ahol az amerikai center, Gabriel Murphy a vezéralak, de mellette Gerőcs Rolandra, Bán Tiborra, Bata Olivérre és Boinitzer Dávidra is oda kell figyelni a pályán. A bakonyiak tudják, hogy egy remek közösséggel néznek majd farkasszemet, de nem elsősorban az ellenféllel foglalkoznak, hanem magukkal.

– Nem vitás, a harmadosztály két legjobb együttese vívhatja a döntőt. Előzetesen mindenki ezzel a párosítással számolt. Nekik valamivel mélyebb a keretük, a szakmai stábjuknak több sportoló áll a rendelkezésére, a nagyobb rotáció miatt talán jobban képesek elosztani maguk között a terheket. Ezzel együtt azon leszünk, hogy két vállra fektessük őket, és egyenes ágon harcoljuk ki a Piros csoportba jutást. Ezt a vesztes osztályozón is megteheti, de mi azt szeretnénk, ha az újabb csaták a tiszaújvárosiakra várnának. Szerintem a kiegyenlítettnek ígérkező, akár „ötszettes” fináléban az dönthet, hogy ki lesz fegyelmezettebb. Most nem engedhetünk meg magunknak olyan hibákat, amiket korábban mások ellen elkövettünk. Mivel a csapatunk jó formában van, megvédenénk a hazai pályánkat. Hiszem, hogy az eddig mutatottnál is többre vagyunk képesek – mondta Naményi Márk, a VKK sportigazgatója.

– Tudjuk, hogy a riválisunk általában milyen felállásokat alkalmaz a védekezése és a támadásai során, minden eshetőségre felkészültünk, mert elsők szeretnénk lenni. Magabiztosan vágunk neki a párharcnak, mert immáron huszonkét mérkőzés óta vagyunk veretlenek. Még a bajnokság legelején úgy kaptunk ki Tiszaújvárosban, hogy a pályán nyolc embert kellett volna legyőznünk. Jó lenne az itthoni találkozóinkon most is érezni a szurkolóink támogatását, akik erőt adnak nekünk, és a Vetési-gimnáziumban rendre jó hangulatot teremtenek – tette hozzá Alexander Geddes, a VKK vezetőedzője, aki a fegyelmezett munkában hisz, s mindenkitől, mindenütt megköveteli a teljes intenzitást.