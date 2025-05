Meglepő bemutatkozás: először szerepelt a magyar válogatottban a volt veszprémi

Galgóc adott otthont a Szlovákia-Magyarország kézilabda Európa-bajnoki selejtezőnek. A mieinknek egy pont is elég volt ahhoz, hogy bebiztosítsák továbbjutásukat.

Uralta a Szlovákia-Magyarország Eb-selejtezőt nemzeti csapatunk, amely ezzel a sikerével megnyerte csoportját. Vasárnap Finnországot fogadjuk

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Szlovákia-Magyarország: 15 góllal nyertünk

Esélyt sem adtunk a vendéglátónak. A magyar válogatott végig irányította a mérkőzést és magabiztos sikert aratott.

A kapuban Palasics Kristóf, a One Veszprém HC játékosa kezdett és klubtársai közül természetesen ott volt Ligetvári Patrik is. Először kapott meghívót a válogatottba a korábbi veszprémi Pergel Andrej, aki úgy nyilatkozott, nem is számított idén erre.

A mieink legeredményesebb játékosa csurgói Papp Tamás és a Kielben légióskodó Imre Bence volt 5-5 találattal. A Balatonfüredi KSE szélsője, Bóka Bendegúz háromszor volt eredményes a meccsen.

Sikerünkkel eldőlt, hogy a csoport első helyén jutottunk be a sportág következő, jövő januárban esedékes, dán-norvég-svéd közös rendezésű kontinensviadalára.

Eredmény: Szlovákia-Magyarország 24-39 (15-20). Galgóc, 1000 néző. V.: E. Vitaku, A. Vitaku. Magyarország: Palasics, Bartucz (kapusok), Papp és Imre 5-5, Bánhidi, Szita és Lékai 4-4, Bóka, Fazekas G., Ilic Z. és Ónodi-Jánoskúti 3-3, Pergel 2, Sipos 1, Tóth P. 1, Hanusz 1, Ligetvári. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

Vasárnap Finnország ellen zárjuk a sorozatot, a mérkőzésnek Nagykanizsa ad otthont.

A magyar válogatott kerete

Kapusok, PALASICS Kristóf (One Veszprém HC), BARTUCZ László (MOL Tatabánya KC), NAGY Benedek (HBV Balingen, német).

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), TÓTH Péter (Csurgói KK).

Jobbátlövők: ILIC Zoran (HSV Hamburg, német), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (FTC-Green Collect).

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), LÉKAI Máté (FTC-Green Collect), HANUSZ Egon (SL Benfica, portugál), LUKÁCS Péter (Elverum, norvég).

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német), PAPP Tamás (Csurgói KK), SZŰCS Bence (USDK Dunkerque, francia).

Balátlövők: SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), PERGEL Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol).

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC).