Új kapus érkezett Balatonfüredre

A BKSE a napokban 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá a 23 éves hálóőrrel, aki lassan másfél évtizede igazoltja a Somogy vármegyei egyesületnek. A sportoló már a korosztályos csapataiban is kulcsember volt. Tizenöt esztendősen az ifjúságiak között jeleskedett, aztán a 2018/2019-es szezonban a felnőtteknél is bemutatkozott. Előbb a Liga Kupában, majd az élvonalban is. Az előző idényben 26 százalékos hatékonysággal védett, de a zajló kiírásban erre a teljesítményre is rátett egy lapáttal: két fordulóval az első osztály idei zárása előtt 29 százaléknál jár. A sors pikantériája, hogy az NB I utolsó előtti fordulójában, május 18-án Balatonfüredi KSE–Csurgói KK mérkőzést rendeznek, így Füstös Ádámot az új csapata szurkolói nyomban láthatják.

Füstös Ádám Balatonfüredre igazolt

Fotó: BKSE

Információink szerint a füredieknél nyárig lesz még két-három változás a játékoskeretben, ám a gárda gerince együtt marad.