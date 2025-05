Pápai hősök a tó körül

A Balatont megkerülő egykörös verseny egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenye is, amelyet egyéniben, váltóban, futva vagy bringával is teljesíthettek a résztvevők. Az Ultrabalaton egyik állandó résztvevője a pápai baráti társaság, Derczó Zoltán, Ott Gábor, Gőgös Krisztián és Gergely Miklós idén egy új taggal, Kovács Eszterrel egészült ki.

Az Ultrabalaton 211 kilométeres távját a Runforce ismét sikerrel abszolválta

Forrás: Runforce

– Ötfős, vegyes csapattal vágtunk neki idén is a versenynek, a célunk nagyon egyszerű volt: ismét felállni a dobogóra – mesélte Derczó Zoltán csapatkapitány. – Tavaly ugyanis a 211 kilométeres távon szinte másodpercekkel maradtunk el a harmadik helytől, ami elég bosszantó volt mindannyiunknak, revánsot akartunk venni. Ez idén sikerült, és hála Isten a második helyen értünk célba. Úgy gondolom, mindenkinek jól sikerült a felkészülés, és mindenki beletett mindent ebbe a versenybe. A tavalyi eredményhez képest 1 óra 2 perccel tudtunk jobb időt futni, így 15 óra 8 perc alatt futottuk körbe a Balatont. A teljes csapat átlaga 1000 méteren 4 perc 19 másodperc lett, erre nagyon-nagyon büszke vagyok, ezt öten értük el, tényleg mindenki mindent beleadott.

A csapat számára fényesen csillog az ezüstérem

Az Ultrabalaton szakaszain új rekord is született

Zoltánnak 44 kilométer jutott, az első szakaszt nagyon megnyomta, melynek köszönhetően 10, illetve az 5 kilométeren is új egyéni csúcsot futott.

– Az első helyezett 31 perccel jobb időt futott nálunk. Egy darabig tudtunk velük tartani a lépést, aztán eltávolodtak. Kemény atléták voltak, de nem adjuk fel, úgyhogy jövőre őket is meg fogjuk előzni – bizakodott a Runforce csapatkapitánya, aki búcsúzóul a segítőiknek és a támogatóknak is köszönetet mondott.