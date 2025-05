Verstappen is rajthoz áll Veszprémben

A 2024-es alkalmat követően második alkalommal ad otthont Veszprém és környéke a rali Európa-bajnokságnak. A Rally Hungary idén a sorozat második futama, a nemzetközi mezőny Spanyolországban kezdett, most pedig vármegyénk murvás pályáin igyekszik a lehető legjobban teljesíteni. A Rally Hungary mezőnye idén is nívós, a sportág számos kiválósága rajthoz áll Veszprémben. Érdemes kiemelni Jos Verstappen nevét, a négyszeres Forma 1-es világbajnok, Max Verstappen édesapja érdekes figurája a ralisportnak. Ő szintén Forma 1-es pilóta volt, több mint száz futamon indult, a Magyar Nagydíjon még dobogóra is állhatott. Az 52 éves versenyző nem rég óta ralizik, de remek eredményeket ér el, izgalmas lesz látni, hogyan szerepel Veszprémben.

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

"Az ERC1-es mezőnyben hat Európa-bajnoki futamgyőztesnek szurkolhat a közönség, köztük hárman korábban már diadalmaskodtak a Rally Hungary-n: Mads Ostberg, Simone Tempestini és Turán Frigyes.

- Jó lesz megint az Eb-mezőnnyel versenyezni, ráadásul úgy gondolom, az idén kicsit több esélyünk van, mint tavaly, hiszen jól kezdődött a szezon, a Skoda Fabiával megnyertük az országos bajnokság nyitó futamát, és vezetjük is a pontversenyt – mondta Turán Frigyes. – Remélem, meg tudjuk tartani a pozíciónkat, esetleg növelhetjük is az előnyünket, amihez gyorsan kell menni. És ha gyorsan megyünk, akkor talán az Európa-bajnoki mezőnyben is jó helyezést érünk el. Nincs kitűzött célunk, de szeretnék úgy menni, hogy a szurkolók büszkék lehessenek ránk. A helyismeret mellettünk szól, a megtett versenykilométerek az ellenfelek mellett. Megtisztelő, hogy „local hero”-ként, vagyis esélyesként tekintenek ránk, szeretek murván versenyezni, és nyertünk már Eb-futamot, de sok a jó pilóta a mezőnyben. A jó szereplés titka, hogy koncentráltan és jól versenyezzünk” - írja a Rally Hungary hivatalos internetes oldala.

Összesen húsz ország versenyzői mérettetik meg magukat a péntektől vasárnapig tartó viadalon.

Az esemény központja a Veszprém Aréna lesz, a szervizpark a parkolóban kap helyet. Korábban beszámoltunk róla, a jól bevált, legendás veszprémi murvás pályák alkotják majd az útvonal legnagyobb részét, akadnak azért kisebb módosítások.