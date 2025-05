Veszprém KK: egy lépésre a finálé

A vendégek Krkljes vezérletével remekül kezdtek (4-16), ellenállhatatlanul támadtak (11-22), de a negyed végére felzárkózott a rivális (20-24). A védekezésükön javított hazaiak később egyenlítettek (28-28), aztán a figyelmesebb bakonyiak kihasználták a hibáikat és elhúztak tőlük (31-41). A fordulás után (37-45) feljebb kapcsolt a VKK, az ellenfél eladott labdáiból indulva tizenöt pontos előnyre tett szert (37-52), de a lelkes ellenfél ekkor sem adta fel a csatát (51-58). A záró felvonás nagy küzdelmet hozott (56-61), majd az alapszakaszelső a folytatásban higgadtabbnak bizonyult (61-69), így sikerült érvényre juttatnia a nagyobb tudását (63-74).

A felek május hatodikán (kedd, 19 óra) találkoznak újra, és ha a veszprémiek hazai pályán ismét diadalmaskodnak, akkor bejutnak a döntőbe.

Dunaharaszti MTK–Veszprém Kosárlabda Klub

71-76 (22-26, 15-19, 14-13, 20-18)

Dunaharaszti, 100 néző. Vezette: Nepp, Tóth, Szőts. MTK: Pafféri 16/6, Bus 11/3, Simonics O. 9/3, Tóth K., Joó 16/6. Csere: Horváth N. 8, Simonics L. 4, Vincz 2, Rozs, Kerekes 3/3, Cseh 2. Edző: Ughy Albert.

Veszprém: Geiger 24/3, Tóth D. 4, Krkljes 29/6, Benke, Samuels 11/3. Csere: Kiss D. 6, Sáfrán, Kelechi 2. Edző: Alexander Geddes.

Alexander Geddes: - Ahogy az lenni szokott, most is nehéz volt idegenben az MTK-val, mert rendre megtalálják a módját, hogy kizökkentsenek bennünket a ritmusunkból. Ezért is mindig nagy kihívás ellenük nyerni. Reméljük, hogy kedden lezárhatjuk a párharcot.