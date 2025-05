Nincs keresnivalónk Kölnben! A szurkolók nem kímélik a veszprémi csapatot

A vendégek hatalmas csatában, egy góllal megnyerték a Veszprém-Magdeburg kézilabdaderbit a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Ezzel eldőlt, hogy a magyar bajnok idén sem lesz ott a kupasorozat négyes döntőjében, a kölni fonal fourban. Ez már zsinórban a harmadik alkalom, amikor a Veszprém lemarad a sportág egyik legnagyobb ünnepérő. A csapat továbbra is csak üldözi a BL-trófeát.

A Veszprém-Magdeburg kézilabdaderbit követően csalódottan nyilvánultak meg a bakonyi szurkolók, hiszen a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe kerülés alapvető elvárásnak számított

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Veszprém-Magdeburg: ez egyre elkeserítőbb

Pedig idén mindenki nagyon bizakodó volt. Xavier Pascual érkezésével és a játékoskeret további erősödését követően, úgy tűnt, bombacsapat alakul a királynék városában. A One Veszprém HC ezt bizonyítva remek formába lendült, mindössze két vereséget szenvedett el a Bajnokok Ligája csoportkörében, a második ráadásul már tét nélküli volt, a bakonyiak magabiztosan végeztek az A jelű nyolcas első helyén.

Az együttes klubvilágbajnok lett az ősszel, és hazai porondon is szépen menetelt, csak egy vereség jött a szezon elején, Szegeden maradtak alul Remiliék.

A tavaszi félév persze mindig más és sajnos úgy tűnik, a formaidőzítés nem úgy jött össze Veszprémben, mint ahogyan azt szerették volna. A csapat kikapott a Szegedtől a Magyar Kupa fináléjában, most pedig jött a BL-búcsú. A Magdeburg elleni vereség kicsit olyan volt, mint a 2022-es bajnoki döntő, amelyet az utolsó másodpercben nyert meg a Szeged a Veszprém Arénában. Sokk. Ezzel a szóval lehet talán a legegyszerűbben leírni a mostani hangulatot is, és a csalódottság természetesen a kommentszekcióban is megmutatkozott.

„Nincs keresnivalónk Kölnben” – írta valaki a One Veszprém HC hivatalos Facebook-oldalán, ahol sorjáznak a negatív hozzászólások. Ilyen meccs után persze ez nem is csoda, a bakonyiak négy góllal vezettek és hazai pályán, fantasztikus szurkolói támogatás mellett bukták el a hajrát. A csalódott drukkerek nem csak a Magdeburg elleni teljesítmény kritizálták, hanem a klub játékospolitikáját is és többek között „megtalálták” Xavier Pascual vezetőedzőt.

„Egyre elkeserítőbb amit látok…”, „Felfoghatatlan, hogy tud egy csapat így kiengedni mint a Veszprém.”, „Megint a hihetetlen kategória, a 120 perces párharcból minimum 100 percet uralt a Veszprém és így se sikerült…” Csak néhány példa a vélemények közül.