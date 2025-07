A magyar tengerről a Boszporusz partjára

Az ellenfél az elmúlt években mondhatni rendszeres szereplője a kontinentális sorozatoknak, de azok nyitó köreit eddig csupán háromszor tudta sikerrel venni: kétszer az EK-ban, egyszer pedig a Challenge-kupában, majd a hadszínterek következő játéknapjain rendre elvéreztek. A húszéves múltra visszatekintő klub 2023-ban érte el az eddigi legnagyobb sikerét, mikor megnyerte hazája bajnokságát. Ott legutóbb negyedikek lettek az alapszakaszban, aztán a play-offban egy pozíciót javítottak a helyezésükön. Az EHF (Európai Kézilabda-szövetség) hivatalos programja szerint a felek első mérkőzése szeptember ötödikén, vagy hatodikán lesz Isztambulban, míg a második ütközetet elvileg egy héttel később hozzák tető alá a magyar tenger partján.

– Financiális értelemben nyilván jobb lett volna egy hozzánk közelebb található csapattal összekerülni, ám ezen már nem tudunk változtatni. Egyelőre kevés információval rendelkezünk a kizárólag török sportolókat foglalkoztató riválisról, de a következő napokban minél többet szeretnénk róluk megtudni. Most csak abba kapaszkodhatunk, hogy a magyar kézilabda jobb a töröknél, de ez persze nem lesz elegendő a továbbjutáshoz, mi pedig azon lennénk, hogy a Beykoz számára az első kör jelentse a végállomást – mondta Bene Tamás, a BKSE ügyvezetője.

– Egyelőre a sötétben tapogatózunk az ellenféllel kapcsolatban, hiszen szinte semmit sem tudunk róluk. Viszont az már kiderült, hogy tavaly ilyenkor is feladták a pályaválasztói jogukat, és ezt most mi sem bánnánk, mivel szeptember második hétvégéjén – egy rangos sportesemény miatt – foglalt lesz a csarnokunk, magyarán jelenleg nem látjuk tisztán, hogy idehaza mikor fogadhatjuk őket. Az is előfordulhat, hogy a feleknek meg kell cserélniük az eredeti pályaválasztói jogukat. Miután az NB I is szeptember elején indul, az lenne a legjobb, ha mindkét összecsapásnak Balatonfüred adna otthont – tette hozzá Kis Ákos, a BKSE vezetőedzője, aki szerint az övéinek jó lehetőség lesz, hogy a nemzetközi „vizeken” is megmérettessék magukat, ugyanis ilyenformán további tapasztalatokra tehetnek szert.