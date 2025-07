Ahogy bírják, nyomják a gázpedált a fürediek

A minőségi munkához kedvező feltételeket biztosító Eötvös iskola tornatermében persze ott izzadtak az új igazolások, a Dabasi KC-tól érkezett beálló, Garajszki András és a jobbátlövő, Fekete Bálint, a Csurgói KK-tól szerződtetett kapus, Füstös Ádám, illetve a spanyol Puente Genil gárdájától visszatért balátlövő, Jánosi Tamás, aki az előző két idényben kölcsönjátékosként segítette az ibériai klubját. Mint megtudtuk: a füredieknél július végétől nagyobb hangsúlyt kapnak a labdás tréningek, és akkor már tesztmérkőzéseket is vívnak. Terveik szerint találkoznak többek között a Budai Farkasok-Révvel, a PLER KC-val, a Carbonex-Komlóval, a csurgóiakkal, az augusztusi négyes tornájukra pedig az FTC-Green Collect, a MOL Tatabánya KC és a cseh HC Dukla Praha hivatalos. Olyan riválisokat próbáltak keresni, akik nyomás alá helyezhetik őket, tehát hasznos lesz velük összecsapni.

Az Eötvös iskola csarnokában rajtolt a nyári felkészülés

Fotó: Király Ferenc

Jövő héten tartják meg a szeptember elejétől íródó első osztályú bajnokság sorsolását. – Úgy vélem, hogy ősszel komplettebb kerettel vághatunk neki a hazai és a nemzetközi sorozatoknak. Remélem, hogy ősztől kevesebb gondunk lesz majd a védekezéssel, mivel az előző idényben soknak találtam a kapott góljaink számát. Ám nem csak ebben kell előrébb lépnünk – jegyezte meg Kis-edző. Azt már mi tesszük hozzá, hogy most mindennek, még a beszélgetéseknek is az a célja, hogy az új szezonbeli produkciójukat tovább csiszolják, de a korábban tanultakat is átveszik, hiszen az előző kiírás minden tapasztalatát levonták. Ezekben a napokban senki sem friss, nem is kerül szóba a jövőbeli taktika precíz betartása, de ennek nincs is itt az ideje, mikor Bóka Bendegúzék intenzív terhelést kapnak.

A játékosok úgy vélekedtek, hogy a következő idény sem ígérkezik könnyűnek, pontosabban még nehezebb lesz, tudniillik az ellenfeleik a holt idényben tovább erősítették a kereteiket. Jelenleg azon vannak, hogy a soraikban egység teremtődjön, és jövőre is a harmadik-hatodik hely valamelyikén zárjanak. A lehetőséghez jutott fiatalok meghálálnák a bizalmat és a rutinosabb társaikkal karöltve egységes és stabil közösséget alkotnának, amely kellő tartásról tesz majd tanúbizonyságot.