Máltai és ír versenyző is nevezett a különleges almádi viadalra

Fáncsy Imre főszervező arról tájékoztatta lapunkat, hogy előzetesen 108-an neveztek a XXVIII. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkversenyre. Az A csoportban 74-en, a B-ben 34-en szerepelnek, egyelőre, mert a viadal első napján 14 óráig a helyszínen is lehet jelentkezni. A hagyományos eseményt július 23. és 27. között rendezik meg a Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban.

Balatonalmádi ad otthont a XXVIII. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkversenynek, az ötnapos viadalon rangos mezőny ül asztalhoz

Fotó: Pesthy Márton/archív

A magyarokon kívül lesz máltai, osztrák, olasz, ír, szlovén, román és svájci résztvevő is.

A kupának idén is lesz betétszáma, a rövid partik kedvelői július 25-én, 17 órai kezdettel villámjátszmákban (3 perc+lépésenként 2 másodperces időhozzáadással) csaphatnak össze egymással. Erre a viadalra a helyszínen lehet jelentkezni a kezdés

időpontjáig, a fő versenytől függetlenül is.

A balatonalmádi XXVIII. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkverseny programja