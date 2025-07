Tizennégy játékos távozott a balatonfürediektől

A következő idényt is az NB III északnyugati csoportjában tölti a Balatonfüredi FC, amely ugyan kieső helyen végzett a 2024/2025-ös szezonban, a létszámfeltöltés kedvezett neki.

A labdarúgó NB III északnyugati csoportjának rajtjára készül a Balatonfüredi FC, amely idén is új csapatot épít. A kék mezes BFC a Szentlőrinc ellen játszotta le utolsó edzőmeccsét

Forrás: Szentlőrinc SE/Kovácsevics Dusán

A csapat edzője továbbra is Szabados Tamás, a játékoskeretben és a szakmai stábban ugyanakkor jelentősek a változások. A BFC összesen 14 labdarúgó távozását jelentette be, a klub hamarosan az érkezőket is megnevezi. A fürediek a felkészülés utolsó edzőmeccsén az NB II-es Szentlőrinccel játszottak, a kétszer 60 perces, Kaposváron rendezett találkozót 7-0-ra nyerte meg a másodosztályban idén ötödik gárda.

Eredmény (a szentlőrinci klub tudósítása szerint): Szentlőrinc–Balatonfüredi FC 7-0 (4-0). Szentlőrinc: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán, Szolgai, Nyári, Samson, Ambach, Nagy R., Tóth-Gábor. Csere: Kostyák, Auerbach, Palóka, Jung, Milovanovic, Márta, Rac, Ignácz, Kancsij, Bőle, Weisz, Czérna, Adamcsek. Edző: Waltner Róbert.

Balatonfüredi FC: Horváth B. - Hideg, Burucz, Kámi, Csáki, Heinczinger, Szabó K., Szabó B., Remili, Lorántffy, Ádél. Csere: De Paul, Balogh, Horváth K., Magyar, Komenda, Torma, Bene, Maxim, Lovas, Lencse. Edző: Szabados Tamás.

Gólszerzők: Ambach, Nagy R., Szolgai, Nyári, Samson, Adamcsek, Czérna.

A fürediek vasárnap hazai pályán kezdik az idényt, az első körben a Mosonmagyaróvárt fogadják.

A Balatonfüredi FC-től a nyáron távozó játékosok

Ivancsics Alex

Schrankó Levente

Mayer Gergő

Tóth Gergő

Irmes Dávid

Rédling Kevin

Németh Péter

Sárossy Dániel

Berzsenyi Kevin

Imre István

Farkas Dániel

Molnár Kevin

Juhász István

Tóth László

A szakmai stábból távozott Csikós Sándor és Szalai Gábor távozott.