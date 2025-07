Különleges számban szerzett ezüstérmet a volt veszprémi sportoló a vb-n

A korábban a veszprémi Balaton Úszó Klubot erősítő Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyílt vízi úszók szombati 3 km-es kieséses sprintversenyében a szingapúri világbajnokságon. A 21 éves magyar versenyző ezzel megszerezte pályafutása első egyéni világbajnoki érmét. A veszprémi klasszis, Rasovszky Kristóf a szám Európa-bajnokaként a hatodik helyen végzett.

Betlehem Dávid a dobogón

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az MTI beszámolója szerint, ezt a számot első alkalommal rendezték meg a világbajnokságon: az első fordulóban két csoportra osztották a 63 fős mezőnyt, amelyre ekkor 1500 méter várt, mindkét futamból az első tíz jutott tovább. Ezt követően a második fordulóban 1000 métert kellett teljesíteni, majd a legjobb tíz egy utolsó 500 méteres sprintben döntötte el az érmek sorsát. Mindkét magyar a második csoportba került, egyikük továbbjutása sem volt veszélyben az első fordulóban. A másodikban az 5 és a 10 kilométeres versenyben is győztes német Florian Wellbrock és Betlehem elúszott a mezőnytől, így ők nagyon simán jutottak a döntőbe, mögöttük nagy csata alakult ki a további finálés helyekért, Rasovszkynak hatalmasat kellett hajráznia, végül célfotó után ő is készülhetett az utolsó 500 méterre. A döntőben mindkét magyar "medencés technikával" ugrott be a vízbe, hosszan kidelfinezve, de Wellbrock fordulhatott elsőként. A némettel Betlehem tudta tartani a tempót, Rasovszky láthatóan kiszállt a dobogóért folytatott küzdelemből. A hajrában Wellbrockot nem lehetett megállítani, ezzel a sportág történetében először három egyéni aranyat nyert a világbajnokságon. Betlehem könnyedén lett mögötte második.

Betlehem Dávid: bizonyítani szerettem volna

"Nagyon boldog vagyok, bizonyítani szerettem volna, ugyanis a formám alapján tudtam, nem azért jövök ide, hogy kilencedik vagy hatodik helyen végezzek. Sajnos eddig nem jöttek ki jól a versenyek, de most sikerült ezen átlépnem, a célba érkezés utáni pillanatok kicsit ki is estek" - nyilatkozta az MTI-nek már az ezüstéremmel a nyakában a 21 éves magyar versenyző, aki az olimpiai távon, 10 km-en kilencedik, majd az 5 km-es viadalon hatodik volt.