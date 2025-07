Nulla huszonnégyben csak a foci – A Boromisza testvérek a pályán és azon kívül is jól megértik egymást

– Ahogy feküdtem a debreceni pályán, a legelső gondolatom az volt, hogy mindennek vége. Pedig a legjobb fél évemen voltam túl futsalos pályafutásom alatt. Borzasztó fájdalmaim voltak, az első pár hétben magamba roskadtam, de aztán az volt bennem, hogy oké, kezdjük el. Azt mondták, hogy nyolc hónap a gyógyulás, én mindent megtettem azért, hogy hat-hét hónap alatt megfelelő állapotba kerüljek és a nyári felkészülést teljes mértékben el tudjam végezni – mondta Boromisza Dániel, akinek a lábában lévő fém folyamatosan gyulladást okozott, nem lehetett terhelni a testrészt. - Amíg ki nem vették a fémeket, csak szenvedtem, ám mikorra ez megtörtént, már nem voltam futsaljátékos.

Egy nyolc évvel ezelőtti fotó a futsalos időkből, a kispályás szereplés meghatározó volt a testvérek pályafutásában

Fotó: Napló/Archív

Az edzői pályán is együtt

A testvérek labdarúgó pályafutása úgy alakult, hogy együtt végezték az edzőképzést és kezdtek új karrierbe. A tréneri munkában is összefonódik a pályájuk. Mind a ketten a Veszprémi FC USE kötelékébe tartoznak, emellett a vármegye I meghatározó klubjánál, az Úrkút SK-nál dolgoznak. Érdekesség, hogy egymástól vették át a stafétát, korábban Dani megbízott edzőként irányította az úrkútiakat. Most Gábor a szakvezető, Dani pedig az egyik játékosa.

– Ez egy új szituáció nekünk is, ettől függetlenül jól működik, hiszen hasonló mentalitást képviselünk. Tőle is ugyanazt követelem, mint a többiektől, neki is leüvöltöm a fejét edzésen, vagy meccsen, ha arról van szó. Ha ez sokszor nem is tetszik neki, egyáltalán nem sértődik meg. Persze utána megy a cinkelés az öltözőben, de azt el tudom fogadni, sőt szeretem is. Emellett rengeteget segít nekem meglátásaival. A sérülését követően nem volt könnyű visszazökkennie, aztán olyan passzba került, hogy húzóembere lett a csapatnak. Örülök neki, hogy én tudtam vele elérni, bár nem tudom, ő ezt kimondja-e – fogalmazott Gábor.