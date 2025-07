Eb-ezüstöt szerzett a veszprémi tájfutó

Pénteken került sor a hosszú távra, ahol rendkívül szintes terep, jó útvonalválasztást igénylő hosszú átmenetek, viszonylag könnyen futható növényzet várta a versenyzőket. Kisebb-nagyobb hibáktól eltekintve jó pályát futottak a VHS sportolói, a több mint 100 fős mezőnyben Heizer Alíz a 35., Varsányi Ádám a 41., míg Gaschler Janka a 49. helyezést érte el. Egy hatalmas sikert is elkönyvelhetett a magyar válogatott, az F18-ban rajthoz álló Csoboth Mihály (Tabáni Spartacus) Európa-bajnok lett.

Szombaton a városi sprintet Brno Kociánka nevű részén rendezték, ahol a nagy sebességet is lehetővé tevő lakókörnyezet szoros befutókat eredményezett. Ezen a távon Heizer Alíz a 33., Gaschler Janka a 40., Varsányi Ádám pedig a 43. lett.

Vasárnap zárószámként a váltó következett, ahol Lizi és Ádám második futóként szerepelhetett magyar színekben, míg Janka egy mixváltóban tette próbára magát. Bár ezen a napon a szintkülönbség nem volt számottevő, a sűrű növényzet és a sok apró részlet mégis kihívást jelentett a futóknak. A fiú serdülő váltó (Nagy Norbert, Varsányi Ádám, Sugta Béla Barnabás) a 18. helyezést szerezte meg, Janka a Mix5-ös csapat tagjaként a 4. legjobb időt érte el a második futók között. A nap magyar szenzációja az N16-os váltó (Dankó Boróka, Heizer Alíz, Szakál-Biró Sára) ezüstérme volt. Első futóként Boróka a 6. helyen adta át a stafétát Lizinek, aki onnan a 4. pozícióba hozta fel a csapatot, majd Sára a hátrányt ledolgozva (és a svájciak hibájának köszönhetően) a 2. helyen futott a célba. Ezzel a Veszprémi Honvéd SE tájfutója élete első Eb-jéről rögtön egy második helyezéssel jött haza.

Az F18-as váltók csatája szintén bővelkedett izgalmas fordulatokban, több erős futó és esélyes csapat is vétett hibát, végül a remek teljesítmény mellett a szerencse is besegített, és a magyarok megszerezték a bronzérmet. Összesítésben is nagyszerű eredményt ért el a piros-fehér-zöld küldöttség, a házigazda csehek és a nagy tájfutó nemzetek (Svájc, Finnország) mögött a negyedik helyen végzett az éremtáblán.