Döntött az MKSZ - Éles József: az egyik szemem sír, a másik nevet

A Veszprémi KKFT közleményben tudatta, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség jóváhagyta a csapat első fokon elutasított indulási kérelmét az NB I/B-ben. Azaz a bakonyiak szerepelhetnek a második vonalban, Éles József klubtulajdonos azonban még nem döntött, ugyanis az egyesület továbbra is komoly anyagi kihívás előtt áll.

Éles József csapata, a Veszprémi KKFT mégis indulhat a kézilabda NB I/B-ben, ám a klub a nehéz anyagi helyzet miatt egyelőre nem döntött a folytatásról

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Éles József: az egyik szemem sír, a másik nevet

„Az egyik szemem sír, a másik nevet – fogalmazott Éles József a licenc megszerzésével kapcsolatban. A klub célja mindig is az volt, hogy saját nevelésű játékosokra építve jussanak feljebb, és korábban már sikerült egy majdnem teljes egészében saját nevelésű játékosokból álló csapattal Európa ligás szintet elérni. Ezt a sikertörténetet, ezt a 12-14 eltökélt gyerekből felépített csodát nem könnyű elengedni” – írja a veszprémiek közleménye.

A VKKFT támogatót keres, annak hiányában egészen egyszerűen nem tud ütőképes keretet kialakítani. A veszprémiek nem szeretnének olyan csapattal kiállni az NB I/B-ben, amelyet a mezőny nagy része könnyedén megver.

Rendkívül nehéz döntés előtt

Nyilván nagyon nehéz elengedni azt, amit Éles Józsefék az elmúlt időszakban felépítettek. A klub NB I-ig és nemzetközi szereplésig jutott, kinevelt egy sor kiválóságot. A munka minősége megkérdőjelezhetetlen, a jövő viszont bizonytalan.

- Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Nem szeretnénk egy olyan csapat kezét elengedni, ahol 15 éve azon dolgozunk, hogy bizonyítsuk, mit lehet felépíteni 12-14 eltökélt gyerekből. A klub nagy hangsúlyt fektet a saját nevelésű játékosokra, és a szurkolók is ezt a filozófiát kedvelik a legjobban. „A jövőben is szeretnénk saját nevelésű játékosokra építeni” – hangsúlyozza Éles József, tisztában van azonban a költségekkel. A klubigazgatónk rendkívül nehéz döntés előtt áll. Elengedni azt, amit 15 év verejtékes munkájával felépítettek, és ami egyedülálló módon Európa ligás csapatot nevelt ki, vagy belevágni egy bizonytalan anyagi alapokon nyugvó NB I/B-s szezonba, ami akár a klub hosszú távú stabilitását is veszélyeztetheti. A még nem dőlt el, hogy merre vesszük az irányt ebben a nehéz helyzetben. Vajon a „józan ész” győz, vagy az „életmű” megtartásáért hozott merész döntés? - áll a közleményben.