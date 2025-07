A Fehérvár ellen javíthatnak a bakonyiak

Az FC Ajka az első fordulóban súlyos, 4–0-s vereséget szenvedett a BVSC-Zugló vendégeként, míg a frissen kiesett, élvonalbeli rutinnal rendelkező Székesfehérvár hazai közönség előtt kapott ki 3–0-ra a Feczkó Tamás irányította Budapest Honvédtól. A gyenge nyitány következményeként az Ajka jelenleg a tabella utolsó helyén áll, közvetlenül mögötte a fehérváriak tanyáznak a 15. pozícióban.

FC Ajka: súlyos vereség után javítana a bakonyi csapat

Fotó: BVSC-Zugló/Szucs Attila

A vasárnapi összecsapás tehát nem csupán a pontokról, hanem a morális talpra állásról is szól. Egyik csapat sem engedhet meg magának újabb botlást, hiszen a rossz rajt hosszú árnyékot vethet az idény további részére. Érdekesség, hogy a két együttes korábban még soha nem találkozott bajnoki mérkőzésen, így külön pikantériát ad az összecsapásnak az is, hogy történelmi első találkozójukon melyikük írja be először a nevét a közös történelemkönyvbe győztesként.

A párharcot tovább színezi, hogy több játékos is pályára léphet olyan csapat ellen, ahol korábban maga is szerepelt. Az ajkai Sejben Viktornak nem lesz ismeretlen a vendégcsapat közege, a középpályás Székesfehérváron nevelkedett, bemutatkozott az élvonalban is, sőt, gólt is szerzett a Vidi színeiben. A túloldalon szintén akadnak ismerős nevek: Bobál Gergely az elmúlt idényben még az FC Ajkát erősítette, onnan tette át székhelyét a Fejér vármegyei klubhoz. Rajta kívül Murka Benedek és Kovács Bence is korábban magára ölthette már az ajkai zöld-fehér mezt.

A kérdés adott: melyik gárda tudja előbb rendezni sorait és megkezdeni a felzárkózást? Az Ajka a hazai pálya előnyében bízhat, míg a Fehérvár FC-nél az élvonalbeli tapasztalat és a régi ismerősök motivációja lehet a kulcs a fordításhoz.

Az FC Ajka–Videoton FC Fehérvár bajnoki összecsapás vasárnap 19 órakor kezdődik

A nyári játékosmozgás az FC Ajka csapatánál: Érkezett: Cipf Dominik (Tiszakécske, legutóbb Kozármisleny, kölcsönben), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönbe, kozármislenyi kölcsön után), Horváth Péter (VSC 2015 Veszprém – kölcsönből vissza), Gregor Zalán (Paksi FC, legutóbb Csákvár – kölcsönben), Kirchner Krisztián (Kozármisleny).