Pápa utcáitól Miami futballpályáiig – Martin minden srác álmát éli

Gasztos Martin egy amerikai menedzsercég segítségével nyert felvételt a floridai Barry University-re. A váltás nemcsak sportpályafutását, hanem egész életét új irányba terelte.

Gasztos Martin kinntartózkodásának első évében bajnok lett

Forrás: Gasztos Martin

Gasztos Martin az amerikai álmot szeretné megvalósítani

A 22 éves fiatalember az egyetemen nemzetközi gazdaságtant tanul – egy olyan képzést, amely a nemzetközi üzlet számos aspektusát lefedi. Emellett természetesen a futball is kulcsszerepet játszik az életében: a csapat belső védőjeként szerepel, sőt, a legutóbbi szezonban már társcsapatkapitányként vezette pályára társait.

– Miamiban nagyon párás, nagyon meleg az idő, úgyhogy reggel 7-kor edzünk, utána mindenki saját magának osztja be, hogy mikor, hány órája van – avatott be a mindennapokba a fiatal játékos. – Én általában délután 2-ig le szoktam tudni az óráimat, utána regenerálok, tanulok, házi feladatokat írok, pihenek.

Martin (álló sor, jobb szél) szerb, ukrán, norvég és brazil játékosokkal is együtt szerepel

Forrás: Gasztos Martin

Martin gyorsan alkalmazkodott, és csapatával már az első szezonjában komoly sikereket ért el: megnyerték a konferenciájukat és a konferenciatornát is, csak a regionális elődöntőben búcsúztak.

– A csapat igazi nemzetközi közösség: szerb, ukrán, norvég, brazil, argentin és uruguayi játékosok is szerepelnek a keretben. Az edző – szintén szerb – európai stílusú, technikás játékot követel meg, ahol a labdabirtoklásnak és a gyors passzjátéknak kulcsszerepe van – mesélte. És ha már Miami, természetesen többször is kilátogatott az Inter Miami meccseire, ahol Lionel Messi játékát csodálhatta meg élőben, de volt szerencséje személyesen is találkozni Jude Bellinghammel és Sergio Agüeróval.

Martin az egyetemi csapat társcsapatkapitánya

Forrás: Gasztos Martin

A honvágy azonban néha őt is utoléri – különösen, amikor a magyar ízekre gondol.

– Egy jó marhapörköltet nokedlival senki sem tud úgy elkészíteni, mint édesapám – vallja mosolyogva. Családját és barátait igyekszik rendszeresen hívni, és mióta barátnője is kint él a közelben, még könnyebb számára a mindennapi élet. Martin jövőjével kapcsolatban még nyitott: nem zárja ki, hogy egyszer visszatér Európába – akár Magyarországra, akár más országba. A cél azonban világos: „Minden magyart képviselek kint, és minden nap azon dolgozom, hogy hírnevet szerezzek az országnak.”