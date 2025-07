Ifjúsági országos bajnok a pápai horgász

A hatnapos ifjúsági horgásztábor résztvevői a vármegyei selejtezők legjobbjai voltak, akik négy versenyszámban – szerelékkészítés, elmélet, célba dobás és halfogás – küzdöttek meg az országos döntő során. A sportszerű horgászat mellett a közösségi élmények is fontos szerepet kaptak: kirándulás, előadások, vetélkedők és esti horgászatok színesítették a hetet.

Banai Zalán az ifjúsági horgásztábort két serleggel zárta

Forrás: mohosz.hu

Ifjúsági horgásztábor: Négy versenyszám, négy kihívás

A versenysorozat első fordulója a szerelékkészítés volt, ahol a fiataloknak az országos versenyszabályoknak megfelelő hosszú előkés feederszereléket kellett elkészíteniük. Erre a tudásra a másnapi feederes horgászversenyen is szükségük volt. Az elméleti teszt után a halfogás versenyszám első fordulójában úszós módszerrel horgásztak a versenyzők. Az erős szél és a finnyásan kapó halak komoly kihívást jelentettek, de Banai Zalán kiválóan alkalmazkodott a körülményekhez. Remekül olvasta a víz felszíni és középrétegi viszonyait, ennek köszönhetően ő fogta a legtöbb halat – köztük pontyokat, amurokat és keszegeket –, amivel megszerezte a versenyszám első helyét, és értékes pontokat gyűjtött az összetett sikeréhez.

A vármegyék legjobbjai vehettek részt a táborban

Forrás: mohosz.hu

A célba dobás versenyszám négy pályán zajlott: 10, 12 és 16 méteres távokról kellett öt-öt dobással eltalálni egy célponyvát. A legjobb eredmény 136 pont volt a maximális 150-ből – ez a teljesítmény még a felnőtt mezőnyben is kimagaslónak számít – emelte ki a figyelmet a szövetség honlapja.

A verseny végén a pontok összesítése alapján derült ki, hogy Banai Zalán lett az országos bajnok. A pápai fiatal horgász halfogásban nyújtott kiemelkedő teljesítménye mellett a többi versenyszámban is stabilan szerepelt, így összetettben is az élre került.

A halfogó versenyszámban Banai Zalán lett a legjobb

Fotó: CSABIO / Forrás: mohosz.hu

A tábor azonban nem csupán a versengésről szólt. A résztvevők elméleti előadásokon bővíthették ismereteiket, a gyakorlatban pedig sokféle technikát próbálhattak ki. A zárónapon halmentési munkában is részt vettek, példát mutatva elhivatottságból és környezettudatosságból is. Banai Zalán sikere nemcsak Pápa városának, hanem az egész Veszprém vármegyei horgászközösségnek is méltán adhat okot a büszkeségre.