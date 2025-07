Nyilatkozott a Kékszalag titokzatos indulója, akit csak a leggyorsabb katamaránok tudtak megelőzni (fotókkal, videóval)

Az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnyével rajtolt el Deák Tamás kiteszörfös, aki úgynevezett kite-foillal teljesítette a Balatonfüred–Balatonkenese–Siófok–Keszthely–Balatonfüred távot. Nem is akárhogyan, 4 óra 51 perc alatt tette meg a mintegy 160 kilométert.

Versenyen kívül teljesítette az idei Kékszalagot Deák Tamás, a kiteszörfös nem is akármilyen időt futott, a korábbi rekordon belül, negyedikként ért Füreden célba.

Fotó: Deák Tamás

Kékszalag: kite-tal lett negyedik Deák Tamás

Ennél az időnél csak a három leggyorsabb katamarán (Fifty-Fifty, RSM, Kürt-Team Kaáli) tudott jobbat menni, így elmondható, hogy Deák Tamás – a korábbi rekordon belül célba érve – szerzett egy nem hivatalos negyedik helyet a Kékszalagon, ami több szempontból is megsüvegelendő produkció.

– Két óránál hosszabban nem igazán jó kite-ozni, azaz a Kékszalag távja elég komoly fizikai megpróbáltatás, különösen a zivatarszelek tartogatnak nagy kihívást. Emellett sokat kell egy irányban haladni, a kite-ot pedig nem épp erre találták ki, a Balatonkenese–Keszthely rész második felében már rendesen égtek a combjaim – válaszolta kérdésünkre Deák Tamás, aki néhány eséstől eltekintve végigállta a közel öt órát a Balatont oda-vissza átszelő deszkáján. Ez olykor komoly nehézséget okozott, hiszen erősen váltakozó szélviszonyokhoz kellett alkalmazkodni.

A szántódi rév magasságában

Forrás: Deák Tamás

A budapesti fiatalember, aki nyaranta Fonyódon edz, elárulta: régóta foglalkoztatta a Kékszalag kite-os teljesítése, és most az időjárás is megfelelően alakult. – Tudtuk, hogy jó szél lesz, és az egyik barátom biztatott, mindenképpen próbáljam meg. Nagy örömömre Vadnai Péter (vitorlás szakember, az olimpikon Vadnai testvérek édesapja – a szerk.) beállt az ügy mögé, többek között ő irányította a kísérő motorcsónakomat. A szervezők csak annyit kértek, hogy a hajókat ne zavarjuk, ezzel nem is volt probléma, és a vízi rendőröknek sem jelentett gondot a jelenlétünk. Egyedül a célban szóltak, hogy menjek le a pályáról, ez egy kicsit rosszulesett, mert 40 percig senki sem ért be mögöttem – fogalmazott a történelmet író sportember, aki megjegyezte: a kite a vitorlásszövetség égisze alá tartozik, véleménye szerint hatalmas előrelépés, nagyszerű dolog lenne, ha a jövőben ők is benevezhetnének a Kékszalagra.