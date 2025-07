Drámába fulladt a Német MotoGP-futam: a mezőny fele bérletet váltott a sóderágyba (videó)

A balatonfőkajári pályacsíkon legalább ilyen versenyhétvégét szeretne látni a nagyközönség. A MotoGP mezőnye Németországba érkezett, bár az előjelek nem voltak túlságosan kedvezőek: a hétvégére elázott pálya alaposan feladta a leckét a versenyzőknek, ennek ellenére kevesen buktak a hohenstein‑ernstthali sprintversenyen. A szombati nap F. Morbidelli orbitális nagy zakójától és az utolsó körben eldőlt futamgyőzelem miatt maradt emlékezetes. M. Márquez a 6. helyről felkapaszkodva előzte meg a versenyt addig hibátlan motorozással vezető M. Bezzecchit, aki a végén a második helyen hozta be a szezon elején gyengécskének tartott Apriliát.

Ai Ogura és Joan Mir randevúja a sóderágyban a német MotoGP főfutamon

Kép: motorsport.com

Hasonlóan színvonalas MotoGP-versenyt várunk Balatonfőkajáron is augusztusban

A szombati esős sprintfutam után a vasárnapi királykategóriás nagydíj is tartogatott bőven izgalmakat a közönség számára. A versenyhétvégére kilátogató több mint negyedmillió néző a Moto3 és a Moto2 futamok után a királykategóriában is egy izgalmakban és drámában bővelkedő nagydíjat láthatott. A szombati esőzés után a Sachsenring nem száradt fel teljesen, így a MotoGP főfutamon a versenyzők extrém csúszós, kiszámíthatatlan pályával küzdöttek meg, ennek meg is lett az eredménye, a mezőny fele nem ért célba.

A start zökkenőmentesre sikerült, M. Márquez remekül kapta el az első métereket a pole pozícióból, így megtartotta a vezető helyet F. Di Giannantonio és M. Bezzecchi előtt. A másik gyári ducatis, F. Bagnaia is sokat jött előre, bukás nem történt egyelőre.

remekül kapta el az első métereket a pole pozícióból, így megtartotta a vezető helyet F. Di Giannantonio és M. Bezzecchi előtt. A másik gyári ducatis, F. Bagnaia is sokat jött előre, bukás nem történt egyelőre. 3. kör: A sérült karral versenyző A. Márquez példaértékűen versenyzett az élmezőnyben, két előzést követően már a dobogós helyekért küzdött.

példaértékűen versenyzett az élmezőnyben, két előzést követően már a dobogós helyekért küzdött. 4. kör: A 4. helyen M. Bezzecchi vesztett ritmust, a mögötte kialakult vonat szemmel láthatóan lassabban haladt, mint az élmezőny, eközben a vezető M. Márquezre Fabio Di Giannantonio kezdett el közeledni.

Fabio Di Giannantonio kezdett el közeledni. 5. kör: A pálya elkezdte szedni áldozatait, 3 motoros is a sóderágyban landolt, a szerencsésebbek még vissza tudtak állni a versenybe. Márquez a 4. helyen Bezzecchi támadja, M. Márquez elhúz az élen.

a 4. helyen Bezzecchi támadja, M. elhúz az élen. 10. kör: A középmezőny szépen összesűrűsödött, 2 másodpercen belül motorozik a 7.-14. versenyző.

13. kör: M. Márquez 2 másodperccel vezet már.

2 másodperccel vezet már. 14. kör: A legjobb KTM-es B. Binder esik vissza a 10. helyről két pozíciót.

15. kör: Az újonc F. Aldeguer zárkózik fel a 8. helyre.

zárkózik fel a 8. helyre. 18. kör: Jön a dráma! A második helyezett F. Di Giannantonio alatt megindul a motor, bukik és kicsúszik a pályáról, így már nem tud visszatérni a versenybe. J. Zarco is kiesik a Hondával.

19. kör: Az élmezőny: M. Márquez , M. Bezzecchi +4 mp, A. Márquez +0.9 mp F. Bagnaia +1.8 mp

, M. Bezzecchi +4 mp, A. +0.9 mp F. Bagnaia +1.8 mp 21. kör: A megörökölt második helyről M. Bezzecchi dobja el a vasat, hihetetlen!

22. kör: A legeseménydúsabb percek következtek : A.Ogura vesztette el az egyensúlyát az első kanyarban, ezzel J. Mirt is kiütötte , L. Savadori nagyjából ugyanott másodszor bukott egy elég látványosat, a motor a versenyzőn csúszott szinte végig az esés alatt.

nagyjából ugyanott másodszor bukott egy elég látványosat, a motor a versenyzőn csúszott szinte végig az esés alatt. 23. kör: 10 pilóta van még versenyben!

27. kör: J. Miller veszít két helyet, L. Marini és B. Binder is megelőzte.

Finish: Marc Márquez az utolsó három körre visszavett, vigyázott a gumikra, és simán hozta a győzelmet, miután előnyét már korábban kialakította.

A győztes aura farming videója a leintést követően percek alatt elterjedt!