Nemzetközi mezőnyökben bizonyítottak a fiatalok

Az Eb első napján Felber Farkas és Kovács Ferenc Soma szerepelt. Farkas 110 m gátfutásban 14.30-as időeredménnyel zárt. Kovács Ferenc Soma 1500 méter síkfutásban 3:44.10-el jutott a döntőbe, ahol 3:46.23-al végzett az ötödik helyen. Második versenynap Varga Gréta és Kubasi János is bemutatkozott. Gréta 3000 m akadályfutásban 10:03.25-el futam harmadikként ért be és ezzel várta a másnapi döntőt, ahol 9:53.34-es szezonbeli legjobbjával fejezte be a versenyt hetedikként. János 800 m síkfutásban 1:48.67-es időeredménnyel végzett, majd az utolsó versenynapon a születésnapját ünnepelte a 4x400 m férfi váltóval, amely a 9. helyet szerezte meg.

Öt SVSE-atléta mérettette meg magát a Kaposváron rendezett U20 válogatott viadalon és olimpiai reménységek versenyén. A házigazda magyarok mellett a csehek, szlovákok és horvátok szálltak harcba a pontokért. A viadal csapatversenyében a magyar delegáció a második helyen zárt.

A veszprémiek közül bajnoki címet szerzett Szirbek Albert 1500 m síkfutásban (3:53.95) és szintén maximum pontot hozott a 4x400 m váltó tagjaként Felber Kata Zselyke és Besenyődi Petra (3:37.92).

Zselyke a váltó mellett 800 m-en is érdekelt volt (2:15.81), hatodik lett, Petra pedig 200 m síkfutásban indult (24.20), negyedikként ért célba. A férfiak 800 m-es mezőnyében állt rajtvonalhoz Babics Marcell (1:52.28), aki a negyedik pozícióban zárt, 3000 m síkfutásban pedig Vastag Nóra (10:34.84), aki hatodik helyen végzett.