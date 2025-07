Nyolc nap alatt három viadalt teljesítettek a VEDAC-osok

Az ausztriai Parndorfban 10 kilométeres utcai futóversenyt rendeztek, ahol a legjobbnak bizonyuló idővel, 33:25 perccel Odonics Gábor végzett az élen.

Horváth Botond két versenyszámban is bajnoki címet szerzett

Forrás: VEDAC

Az U18-as Atlétikai Magyar Bajnokságon remek veszprémi eredményeknek örülhettünk: 3 szakág, 6️ bajnoki érem, 5 válogatott volt az U18 OB termése, ezzel a szerzett érmek tekintetében a 3️. legjobb klubnak bizonyult a VEDAC az országban.

Horváth Botond két versenyszámban is bajnoki címet szerzett, Edvy Benedek és Kiss Panna ezüstérmet, Mireider Gergő és Mátyás Gergő bronzérmet vehetett át, valamint Balogh Brigitta is kivívta a válogatottságot az U18 Atlétikai Magyar Bajnokságon.

A futók közül Mireider Gergő bronzérmet vehetett át 2000 méter akadályon, 1500 méteren kilencedik helyen ért célba, 3000 méteren viszont alig maradt le a dobogóról, negyedik helyezést szerzett. 110 gáton Till Erik futott egyéni csúcsot, ami a negyedik helyhez volt elég. 200 méteren Rácz Gergely zárt a nyolcadik helyen. 800 méteren Buzás Csaba Csongor 18. lett, míg 1500 méteren a 19 helyezés lett az övé.

Az ügyességi számokban is kitettek magukért a VEDAC-osok. Horváth Botond már többször bizonyította tehetségét, s most is két aranyérmet gyűjtött be. Szigeti Csongor tanítványa távolugrásban és hármasugrásban is bajnoki címet szerzett, utóbbi számban ráadásul új egyéni csúccsal (14.33).

Kalapácsvetésben Edvy Benedeket kell kiemelni, aki a dobogó második fokára állhatott fel, Tiszttartó Ágoston pedig negyedik lett egyéni rekordját megjavítva.

Gerelyhajításban Mátyás Gergő egyéni csúccsal végzett a dobogó legalsó fokán, amivel a válogatottságot is kivívta.

A női mezőnyben is születtek biztató VEDAC-os eredmények. Kiss Panna kalapácsvetésben felállhatott a dobogóra, és ezüstérmet vehetett át. Balogh Brigitta 800 és 1500 méteren képviselte a VEDAC-ot, előbbi számban a negyedik, utóbbiban az ötödik helyet érte el. Böröcz-Bacher Csenge távolugrásban a 20., hármasugrásban a kilencedik helyen zárt. Fekete Írisz három számban indult: súlylökésben a 13., kalapácsvetésben a nyolcadik, gerelyhajításban a kilencedik lett.