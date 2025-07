Kézilabda 5 órája

Olimpiai és világbajnokokat igazolt a One Veszprém HC (képekkel, videóval)

Bartha Csaba vezérigazgató négy új kézilabdázó érkezését jelentette be a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján. A One Veszprém HC, fővárosban rendezett eseményén az is kiderült, hogy igazak-e a különböző játékosvásárlási összegekről megjelent sajtóhírek és az egyesület költségvetését érintő pletykák is szóba kerültek.

Budapesten tartott sajtótájékoztatót csütörtökön a One Veszprém HC. Bartha Csaba vezérigazgató négy játékos szerződését jelentette be, ketten idén, ketten jövő nyáron költöznek a királynék városába. A One Veszprém HC négy új játékos érkezését jelentette be a csütörtök rendezett sajtótájékoztatón. Ketten idén, ketten jövőre érkeznek a bakonyiakhoz. A képen balra Emil Nielsen

Fotó: Fülöp Ildikó/archív One Veszprém HC: meglepetés nincs, építkezés van Meglepetés nincs, a korábban felröppent híreket erősítették meg a bakonyiak, akik a német Rhein-Neckar Löwentől két kézilabdázót szerződtettek. Ivan Martinovic négy évre, Mikael Appelgren 1+1 évre írt alá. A horvát jobbátlövőről Bartha Csaba elmondta, tavaly eldöntötték, hogy 2026-ban szeretnék leigazolni. Felvették a kapcsolatot a menedzserével és figyelemmel követték a szereplését, imponáló volt a mutatott teljesítménye. - Azt gondolom, ő jelenleg a világ egyik legnagyobb potenciállal rendelkező kézilabdázója. Megkaptuk a kritikát, hogy sérülékeny. Erre azt tudom mondani egyrészt, hogy a kézilabda sajnos ilyen sport. Másfelől még a szokásosnál is alaposabb orvosi vizsgálatokon esett át és minden téren kiváló eredményt ért el – fogalmazott a vezérigazgató, aki elárulta, a német sajtóban megjelent egymillió eurós átigazolási összeg nem igaz, a felénél is jóval kevesebbe került Martinovic Veszprémbe hozatala. Amire egyébként azért volt idén szükség, mert a keret létszáma megfogyatkozott belső posztokon, Aron Pálmarsson visszavonulása ugyanakkor lehetővé tette, hogy az izlandi felszabaduló bérét az új igazolásra fordítsák. - Sportolóként a legjobb korban vagyok. Eljött a tökéletes idő a váltásra és a szintlépésre, mert a legjobb éveimet így a legjobb csapatban tölthetem. Úgy érzem, a mögöttem álló hét év alatt kiérdemeltem a lehetőséget, hogy Veszprémben bizonyíthassak, és megmutathassam magam Európában is, a legmagasabb szinten. Remélem, sikerül megadni ennek a klubnak és a szurkolóinak, ami már régóta jár nekik, és szeretnék minél nagyobb szerepet vállalni ebben – nyilatkozta Ivan Martinovic. Bartha Csaba és Ivan Martinovic

Forrás: One Veszprém HC A másik idei szerzemény Mikael Appelgren, a rutinos svéd kapus szintén a Löwentől ékezik. Őérte nem kellett fizetni és mint említettük, 1+1 évre írt alá a veszprémiekkel.

Bartha Csaba a 2026/2027-es szezonnal kapcsolatban is tett bejelentéseket, és megerősítette azt, ami a sajtóban már szintén megjelent korábban: 2026 nyarától a One Veszprémet erősíti a dán válogatott két erőssége, a kapus Emil Nielsen és a beálló Lukas Jörgensen. Mind a ketten olimpiai és világbajnokok és 2029-ig tartó kontraktust kötöttek a magyar bajnokkal. A Barcelonát erősítő Nielsennel kapcsolatban Bartha Csaba elmondta, hogy a topklubok vezetőnek 99 százaléka őt választaná egy álomcsapat kapusának, „nagy büszkeség, hogy minket választott”. A Flensburgban játszó Lukas Jörgensen pedig szerinte hosszabb távon akár a Veszprémből idén távozó világklasszis Ludovic Fabregast is felülmúlhatja. - Mindenekelőtt el kell mondjam, nagyon büszke vagyok arra, hogy a Veszprémhez szerződtem, amelyben igazán nagy lehetőségek vannak, és amely, úgy érzem, nagyon éhes a sikerre! Különösen a Bajnokok Ligája-győzelemre, amihez remélem, én is nagyban hozzájárulhatok. Másodszor, a veszprémi szurkolói kultúra valami rendkívüli, alig várom, hogy találkozhassak minden szurkolóval, és pályára léphessek ez előtt a csodálatos közönség előtt – fogalmazott Emil Nielsen. A világ legjobb kapusának tartott Emil Nielsen 2026-ban érkezik Veszprémbe

Forrás: One Veszprém HC Nincs elszállt költségvetés Bartha Csaba a sajtótájékoztatón markánsan visszautasította azokat a híreszteléseket, amelyek sokszor jelennek meg tévesen, erősen túlzóan az egyesület költségvetésével és az átigazolási költségekkel kapcsolatban. Kijelentette: ők a transzparens működés hívei és ennek megfelelően dolgoznak a továbbiakban is. Megtudtuk, annyit költenek transzferre, amit a játékoseladásokból származó és egyéb plusz, előre nem kalkulált bevételek lehetővé tesznek. - Nincs elszállt költségvetés és árak, ez jelenti a stabilitást és a jövőben sem kívánunk rajta változtatni – mondta, hozzátéve: költségvetésük hasonló nagyságú mint a Szegedé és a legnagyobb külföldi riválisoké. Huszonöt fős játékoskeret A One Veszprém HC új játékoskerete 25 nevet számlál, több magyar fiatal is helyet kapott benne, közülük sajnos Barna János sérült.

Íme a keret, kapusok: Rodrigo Corrales, Mikael Appelgren, Győri Nándor, Várady-Szabó László. Jobbszélsők: Gasper Marguc, Yanis Lenne, Dopjera Adam. Jobbátlövők: Nedim Remili, Ivan Martinovic, Barna János. Irányítók: Luka Cindric, Jehia el-Dera. Beállósok: Dragan Pesmalbek, Ahmed Adel, Thiagus Petrus, Balogh Botond, Szabó Levente. Balátlövők: Ahmed Hesham, Ali Zein, Ligetvári Patrik, Kardos Márton Csaba. Balszélsők: Hugo Descat, Gáncs-Pető Máté, Bjarki Már Elísson, Molnár Robin. A 2025/2026-os szezon játékoskerete

Forrás: One Veszprém HC

