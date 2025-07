Felkészülés 59 perce

Boszniától Izlandig: mutatjuk a veszprémi kézilabdázók nyári programját

Augusztus elsején indul a munka a bakonyiaknál. A One Veszprém HC Bosznia-Hercegovinába és Izlandra is elutazik a nyári felkészülés alkalmával, hazai pályán pedig Fazekas Gergőék ellen mutatkozik be.

A napokban négy új játékos szerződtetését jelentette be a One Veszprém HC, amelynek vezérigazgatója és sportigazgatója személyesen tájékoztatta a szurkolókat a változásokról. Időközben hivatalossá vált a bakonyiak nyári programja is. Két külföldi edzőtáborban is részt vesz a One Veszprém HC, a bakonyi kézilabdázók otthon is pályára lépnek a felkészülési időszakban. A visszavonuló Aron Pálmarsson búcsúmeccsén szintén szerepel a magyar bajnok

Fotó: Nagy Lajos/Napló A játékosok augusztus 1-től kezdve alapos egészségügyi felméréseken esnek át, az első edzés augusztus 4-én lesz. Augusztus 10. és 16. között Bosznia-Hercegovinában edzőtáborozik a One Veszprém HC, amely 13. és 16. között Dobojban vesz részt egy nemzetközi tornán. A mezőnyben többek között ott lesz a THW Kiel, a VfL Gummersbach, az Al Ahly és Besiktas.

Augusztus 23-án a Veszprém Arénában lép pályára Xavier Pascual csapata, amely az Orlen Wisla Plockot fogadja edzőmeccsen, tehát Fazekas Gergőék ellen mutatkozik be az új idény előtt.

Augusztus 26. és 30. között Izlandon edzőtáborozik a bakonyi együttes, amely augusztus 29-én az FH Hafnarfjördur ellen lép pályára. Ez lesz a profi kézilabdával idén felhagyó Aron Pálmarsson búcsúmeccse. One Veszprém HC: szeptemberben jönnek a tétmeccsek A klub tájékoztatása szerint az NB I-es pontvadászat a szeptember 6-7-i hétvégén rajtol, a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulója pedig szeptember 10-11-én lesz.

