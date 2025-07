Rasovszky sem maradt érem nélkül, megható jelenettel zárult a csapatverseny (videóval)

A magyarok így három éremmel zárták a nyíltvízi úszóversenyeket a világbajnokságon: szombaton Betlehem Dávid második, Fábián Bettina pedig harmadik lett a 3 km-es kieséses sprintversenyben. Az olimpiai-, világ és Európa-bajnok veszprémi klasszis sem maradt érem nélkül, Rasovszky Kristóf 5 és 10 kilométeren nagyon megszenvedett az extrém meleg vízben, 3 kilométeren már sikerült jó teljesítményt nyújtania, a csapattal pedig dobogóra állhatott.

A Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid négyes nagyot úszott a nyílt vízi úszók csapatversenyén a szingapúri vb-n

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az MTI tudósítása szerint a vasárnapi versenyen Fábián a 11. helyen fejezte be az első 1500 métert. Ahogyan arra számítani lehetett, a németek és a franciák úsztak az élre, féltávnál Mihályvári-Farkas Viktória hozzájuk képes 81 másodperces hátrányban adta át a képzeletbeli stafétát Rasovszky Kristófnak. A németek jól számolgattak, ugyanis a mindhárom egyéni számban győztes Florian Wellbrock közel 10 másodperc előnnyel vághatott neki az utolsó 1500 méternek. Betlehem Dávid az ötödik helyről kezdte meg a hajrát, a második franciákhoz és a harmadik olaszokhoz képest nagyjából 12 másodperccel később. A hajrára összesűrűsödött az élmezőny, Betlehem ekkor már feljött a harmadik helyre, az olaszok legendája, Gregorio Paltrinieri lábvízén úszva helyezkedett. Wellbrock negyedik sikerét végül semmi sem veszélyeztette, Betlehem olasz riválisa mögött harmadikként csapott célba.

"Azért az mindig kiderül, hogy lehet akárhogyan variálni a sorrenden, végül mindig ugyanazok a csapatok harcolnak az érmekért, és nem hagynak minket szívroham nélkül. Nekem ez már harmadik érmem a váltóval világbajnokságon, nagyon stabilak vagyunk, az álmainkat pedig nem fogjuk feladni, egyszer ott fogunk állni a dobogó tetején"- mondta a vegyes zónában Fábián Bettina, aki a célban öleléssel várta kedvesét, Betlehem Dávidot.

Rasovszky Kristóf nagyon bízott Betlehem jó formájában

"Nem ez az első eset, hogy cseréltünk Dáviddal a végén, ismerem ilyen szempontból ezt a helyzetet is, ilyenkor vannak azért taktikai különbségek. A cél az volt, hogy minél jobban visszaérjek, és hála istennek olyan közelségbe tudtam kerülni, hogy Dávid célba vegye érmeket, ő pedig fantasztikus formában van, bíztam benne, hogy meg tudja csinálni" - fogalmazott a 10 km-en olimpiai bajnok Rasovszky. "Bíztam magamban és a csapatban, nagy löket volt az elején, hogy rögtön megelőztem a tíz kilométer ausztrál bronzérmesét, aki élete formájában van. Örülök, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak, amely mindig az éremért száll harcba. Kristóffal a mindennapokban is képesek vagyunk az edzéseken egymást húzni, akkor is ha az egyikünknek esetleg éppen nehezebb" - mondta a befejező emberként hatalmasat hajrázó Betlehem.