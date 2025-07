A Balatonnál is lecsapott a török (képek + videó)

A BMW 28 éves motorosa mögött összetettbeli legnagyobb riválisa, az olasz Nicoló Bulega (Ducati) zárt másodikként, míg a brit Sam Lowes (Ducati) harmadikként. A török vb-címvédő így a vb-pontversenyben már 26 pontos különbséggel vezet Bulega előtt, a Superbike-világbajnokság idényéből pedig négy forduló van hátra.

A balatonfőkajári Balaton Park Circuit adott otthont a Superbike-világbajnokság magyar futamának, amely komoly izgalmakat hozott. Toprak Razgatlioglu végig remekül versenyzett

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Superbike-osok érkezésével benépesült a balatonfőkajári létesítmény, amely történelmi esemény helyszíne is lehetett a hétvégén, a vasárnapi Superpole-viadal volt a géposztály történetének 1000. vb-versenye.

A Balaton Parkban rendezett háromnapos megmérettetés ugyanakkor elsősorban Toprak Razgatlioglu teljesítményéről vált emlékezetessé, a török tökéletes hétvégét zárt, a pole pozíció megszerzése mellett mindhárom futamon diadalmaskodott, és újabb lépést tett harmadik vb-címe felé.

Sam Lowes (Ducati) harmadikként zárt

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

„Fontos volt számomra, hogy a délelőtti versenyt megnyerjem, mert az volt a bajnokság történetének 1000. futama, persze most már az 1001. is megvolt és azon is sikerült győznöm. Fekszik ez a pálya a motorozási stílusomnak a lassú kanyarokkal és sikánokkal, és szerintem ez volt az elsődleges oka annak, hogy ilyen jól sikerült ez a hétvége, illetve, hogy az utolsó futamon több mint 10 másodperces különbséggel sikerült győznöm" – nyilatkozta Razgatlioglu az MTI tudósítása szerint.

Először rendeztek Superbike-vb-futamot Balatonfőkajáron

A Balaton Park Circuit először adott otthont a Superbike-vb-futamnak, a bajnokságban 33 év szünet után rendeztek magyar versenyt. Pénteken a mezőny ismerkedett a pályával, szombaton pedig már éles körülmények között tesztelhette tudását és a körülményeket. Razgatlioglu mellett mások is remek teljesítményt tudtak mutatni, de a bukások sem maradtak el, az első futamban a kettes kanyar többeket is megtréfált.

A bukások sem kerülték el a viadalt

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Vasárnapra megjött az eső, de a motorosok már száradó pályán tudtak száguldani, izgalmas, látványos versenyt láthattak a nézők. A nap vesztese Alvaro Bautista volt, aki a dobogóért harcolva esett el.

A Balaton Park Circuit jól vizsgázott, a balatonfőkajári létesítmény hamarosan a MotoGP mezőnyének ad majd otthont, augusztus 22–24. között tartják meg a nagyszabású sorozat magyar futamát.