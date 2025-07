VESC: alakul a női csapat kerete

A bakonyi együttes (VESC) a tavalyi szezonban óriási bravúrt hajtott végre: megszerezte fennállása első NB I-es ezüstérmét, miközben a Magyar Kupában is beverekedte magát a legjobb nyolc közé. A sikerek mögött kiegyensúlyozott szakmai munka állt, amit a klub vezetése is értékelt: a vezetőedző, Mészáros Péter marad a kispadon, ahogy segítője, Tóth Laura is tovább folytatja a munkát a stábban.

VESC: továbbra is Mészáros Péter mutatja az irányt

Fotó: Facebook/VESC

A csapat magja is együtt marad, ami biztató jel lehet a szurkolók számára. Továbbra is a Veszprém sikeréért küzd majd a tavaly Gödöllőről érkezett Sólyom Emese, aki a legutóbbi idényben nemcsak meghatározó játékosa volt a csapatnak, hanem csapatkapitányként is vezére lett a kékeknek. A klub megerősítette: a következő szezonban is őt láthatjuk a pályán a kék mezben.

Ugyancsak marad a 25 éves center, Török Petra, aki második veszprémi szezonjára készül, akárcsak Bajnóczi Fruzsina, aki szintén tavaly csatlakozott a csapathoz. Mindkét játékos jelentős szerepet vállalt a tavalyi remek szereplésben, így megtartásuk kulcsfontosságú lehet az új idény céljainak eléréséhez.

VESC: hamarosan új bejelentések várhatóak

A klub jelenleg is dolgozik a keret további kialakításán, és hamarosan új bejelentések is várhatók az esetleges érkezőkről. Az új idény szeptemberben indul, és a veszprémi csapatnál továbbra is magasra teszik a lécet: cél az ismételt dobogós helyezés az NB I-ben.