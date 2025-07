Veterán vívók a pozsonyi vár lábánál

A Veszprémi Egyetemi Sport Clubot (VESC) Imreh László képviselte. Imreh László kiemelkedő eredményt ért, aki megnyerte a 70+ párbajtőrversenyt. Tőrben a világbajnokságon elszenvedett vereség után Lipták György visszavágott, így a VESC versenyzője ezüstérmes lett.

VESC: festői környezetben vívtak a veteránok

Fotó: hunfencing.hu

A verseny különlegességét tovább fokozta, hogy részt vett rajta a 87 éves Kamuti Jenő is, aki kétszeres olimpiai ezüstérmes, és a Nemzet Sportolója címmel is büszkélkedhet. A legenda nemcsak jelenlétével, hanem példamutató sportemberi hozzáállásával is emelte a rendezvény színvonalát.

VESC: Imreh László elégedett volt a versennyel

Ahogy azt Imreh László is megfogalmazta a versenyt követően: „A rendezvény a veterán vívás népszerűsítésének ragyogó példája volt.”