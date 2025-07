Egymás gólját másolták a csapatok a Veszprém-Haladás fociderbin (képekkel)

Veszprém-Haladás: kívánni sem lehetne jobb ellenfelet egy szezon nyitómeccsére – gondolhatták a veszprémiek, akik a nagy múltú Haladást látták vendégül. A nemrég még a labdarúgó NB I-ben vitézkedő és most újjáépülő szombathelyiek komoly szurkolótáborral rendelkeznek, így mindenképpen nagy érdeklődésre lehetett számítani. A bakonyi drukkerek is jelentős várakozásokkal tekintettek a mérkőzésre, a csapat nagyobb átalakuláson ment keresztül, és kinevezése óta ez alkalommal mutatkozott be tétmeccsen Gunther Zsolt vezetőedző. A szemerkélő eső persze nem volt túl szurkolóbarát, viszont a játékosok minden bizonnyal örültek neki, hogy nem plusz 35 fokban kell pályára lépniük.

Veszprém-Haladás találkozóval indult a szezon a labdarúgó NB III-ban. Az eső ellenére sok néző előtt, remek hangulatban rendezték meg a derbit

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Remek hangulatban, lendületesen kezdett a Veszprém, amely veszélyesebben focizott, mint ellenfele. Ezt bizonyítva hamar előnybe is került. A 13. percben Dömötör nagy bedobását követően röviden szabadították fel a védők, Volter Patrik 15 méterről kapásból, bal lábbal a bal alsóba helyezett, 1-0.

Igyekezett reagálni a helyzetre a Haladás, amely feljebb jött, oda is ért a hazai kapu elé, de nagyobb helyzetet nem tudott kialakítani. Nem is változott az eredmény az első játékrészben.

Fordulás után az első akciók egyikénél büntetőt reklamáltak a vendégek, de a játékvezető sípja néma maradt.

Az 53. percben egyenlített a Haladás, amely szinte lemásolta a Veszprém gólját. Jobb oldali bedobásból juttatták a vasiak a labdát a hazai kapu elé, a védők nem fértek a játékszerhez, amelyet sikerült visszagurítani, Füzi Ákos 16 méterről a léc alá helyezett, 1-1.

Nem sokkal később Volter bombázott a felső lécre, jelezve, hogy a Veszprém mindenképpen három pontot akar szerezni. A vendégek szintén nem adták fel gólszerzési törekvéseiket, közel jártak a második találathoz, amikor egy megpattanó lövés nem sokkal kerülte el a bal alsót.

A hajrára csillapodott kicsit a játék intenzitása, biztonságosabb focira váltottak a felek, akik végül meg is osztozkodtak a pontokon.