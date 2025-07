Veszprém női aranycsapata: nekik egyszerűen kézilabdázniuk kellett

Veszprémnek is volt női aranycsapata, mely beírta magát a helyi sporttörténelembe. A magával ragadó hölgykoszorú tagjairól sugárzott, hogy imádják a kézilabdát. A sportág szeretete is éltette őket. Persze, rögös út vezetett odáig, hogy a Kádár utcában ezrek biztassák a gárdát. A Veszprémi Vasas először 1966-ban indult az NB I-ben – azután hogy az előző kiírásban jobb gólaránnyal végeztek az NB II élén. Újoncként egyetlen céljuk volt, a bennmaradás kiharcolása, ami nagy erőfeszítést kívánt tőlük: végül tizenegyedikek lettek a tizennégy szereplős ligában. A mind jobb erőnléttel bíró együttes öltözője a vegyipari technikum egyik bedeszkázott erkélye volt, ahol a fürdőszobát mosdótálak helyettesítették. A csapat mégis örömét lelte a játékban, hiszen hajtotta őket a becsvágy.

Forrás: családi archívum

Az utolsó három mérkőzésükön szerepelt egy testvérpár, akit sportági berkekben TH Katinak és Borinak hívtak. – A Debreceni Spartacusból előbb a Híradó SE-hez kerültünk – jóllehet máshonnan is voltak ajánlataink –, majd elcsaltak minket az OGSC-hez, hogy aztán Veszprémben Szilvási László, az itteni sporthivatal vezetője, Sági Mihály sípmester és Tóth Miklós, a Vasas szakvezetője meggyőzzön bennünket arról, hogy itt lesz nekünk a legjobb – idézte fel a már-már szöktetés-szerű idekerülésüket Lakiné Tóth-Harsányi Katalin, aki 222 NB I-es találkozót vívott veszprémiként, és 121-szeres válogatottként volt olimpiai (1976) és világbajnoki (1975) harmadik. – Én 17 voltam, míg Bori nálamnál két évvel idősebb. A Bakony Művek csererdei munkásszállójának egyik négyágyas szobájába kerültünk, ahol gyári dolgozók is laktak. Eleinte heti négy edzésünk volt, aztán már minden nap, s mivel Tóth Miklós élen járt a fizikai felkészítésben, később hajnalban is eljártunk futni. A penzum a Pápai útig tartott, télen sötétben, hóban, sárban, vagy épp jeges úton. Mikor visszaértünk a szállóra, rezsón, fazekakban vizet melegítettünk, amit bögréből öntöttünk magunkra, majd a többi csapattaggal mentünk a gyárba. Mi ugyanis munka mellett sportoltunk, én a raktárban voltam, míg mások főként irodákban. A munkaidőnk héttől tizenegyig tartott, mert délben Tóth Miklós már várt bennünket a pályán, hogy gyakorlást vezényeljen nekünk.