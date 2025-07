Mit kell tudni a Veszprém új játékosairól? - múlt, forma, statisztikák

Őket jelenthetik tehát be csütörtökön, illetve egyéb információkra is fény derülhet a délelőtt sajtótájékoztatón, illetve a 18 órára meghirdetett szurkolói tájékoztatón. Lássuk, hogy mit tudunk az eddigi játékosmozgásról a One Veszprém HC háza táján!

Az eddigi és várható játékosmozgás a veszprémi kézilabdacsapatnál

Érkezett: Thiagus Petrus (Barcelona), Ahmed Hesham (Montpellier), Yanis Lenne (Montpellier), Molnár Robin (NEKA), Ali Zein (Bucuresti), Ahmed Adel (al-Ahli), Ivan Martinovic (?RN-Löwen), Mikael Appelgren (?RN-Löwen).

Távozott: Ludovic Fabregas (Barcelona), Palasics Kristóf (Melsungen), Agustín Casado (Montpellier), Nikola Grahovac (HSG Wetzlar), Mikita Vajlupau (Benfica), Aron Pálmarsson (visszavonult), Szergej Koszorotov (Plock), Végh Bálint (Gyöngyös, kölcsönbe) Lukas Sandell (RN-Löwen), Mike Jensen (?).