Hat éve nem volt ilyen a veszprémi kézilabdaklubnál (képekkel)

A délelőtti sajtótájékoztatót követően, ugyanaznap délután a szurkolókat is személyesen tájékoztatta a legújabb fejleményekről Bartha Csaba, a veszprémi kézilabdaklub vezérigazgatója. Mellette Nagy László sportigazgató igyekezett megválaszolni a közönség kérdéseit.

A veszprémi kézilabdaklub elöljárói személyesen tájékoztatták a szurkolókat az aktuális változásokról és válaszoltak a felmerülő kérdésekre is. A képen Nagy László és Bartha Csaba

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hat év szünet után tartottak ankétot az egyesületnél. Szép számmal érkeztek szurkolók a Veszprém Arénába, Bartha Csaba azzal kezdte, hogy megköszönte a drukkerek egész éves óriási támogatását. Tisztában van vele, hogy az elmúlt szezonban mutatott teljesítmény nem volt tökéletes. Nagyon hiányzik a Magyar Kupa és a Bajnokok Ligája négyes döntőbe kerülés. A mezőny elképesztően erős, de a feladatokat itt kell megoldaniuk. Idén több idejük lesz a felkészülésre, ami tavaly nyáron gyakorlatilag nem volt az olimpia miatt.

Nagy László is kritikusan beszélt az elmúlt időszakról. A vezérigazgatóhoz hasonlóan kiemelte Jehia el-Dera nevét, megjegyezte, lehet, hogy épp az októberben súlyos sérülést szenvedett egyiptomi hiányzott a tavaszi sikerekhez.

A szurkolók részéről több kérdés is felmerült, ezeket igyekeztek alaposan megválaszolni az elöljárók. Beszéltek többek között Xavier Pascual vezetőedző szerepvállalásáról az egyiptomi válogatottnál, Bartha Csaba már korábban is nyilatkozott a témában: nem örült neki, először nemet is mondott, de végül engedett az olimpiai szereplésre vágyó spanyol kérésének és az egyiptomi szövetség megkeresésének. A munka évi két, két és fél hónapot jelent a válogatott szüneteiben.

Szó esett többek között a klub átigazolási és játékospolitikájáról. Nagy László ezzel kapcsolatban hozzáfűzte: a szurkolók a döntéssel találkoznak, annak hátterét nem minden esetben látják, ismerik. Ők igyekeznek minél alaposabb munkát végezni a keret kialakítását illetően. Magyar játékosok megszerzése továbbra is prioritás a veszprémieknél, itt több szálon futnak a dolgok, a már felnőtt válogatott kézilabdázók és a fiatal tehetségek más-más nézőpontot igényelnek.