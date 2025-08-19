47 perce
Taroltak a győri gyerekek, döntőt játszott a Pápa az ajkai kupán (fotókkal)
Nemzetközi volt idén a hagyományos utánpótlás labdarúgótorna. Az Ajka-kupa megmérettetésen két korosztályban összesen 16 csapat lépett pályára.
Nagy melegben rendezték meg idén az Ajka-kupa utánpótlás labdarúgótornát, amely immáron hatodik alkalommal látta vendégül a részt vevő fiatalokat. A lelkesedés a hőség ellenére nagy volt, izgalmas küzdelemben dőlt el a helyezések sorsa.
Mind a két korosztályban (U11, U13) győri siker született, az ETO a Pápai ELC-t és az Illés Akadémiát győzte le a fináléban. A PELC szerzett még egy hetedik helyet, a házigazda ajkaiak mindkét együttese nyolcadik lett, a Veszprémi FC USE egy-egy ötödik és hatodik pozíciót csípett meg.
A mezőny tagja volt Ajka osztrák testvérvárosának (Weiz) alakulata is.
A VI. Ajka Kupa legjobbjai serleget és oklevelet kaptak, az 1-3. helyezettek érmekkel gazdagodtak. Emellett különdíjat vehetett át a torna legjobb játékosa, legjobb kapusa, illetve a gólkirály is.
Az Ajka-kupa végeredménye és a díjazottak
U11 (2015)
1. ETO FC Győr
2. Pápai ELC
3. Illés Akadémia
4. Gyirmót FC Győr
5. Weiz
6. VFC USE
7. FC Nagykanizsa
8. FC Ajka
Különdíjak
- Legjobb kapus: Dulka Benjamin (ETO FC Győr)
- Legjobb játékos: Renczes Hunor (Pápai ELC)
- Gólkirály: Laki-Tóth Soma (ETO FC Győr)
VI. Ajka Kupa, utánpótlás labdarúgótornaFotók: Gyarmati László
U13 (2013)
1. ETO FC Győr
2. Illés Akadémia
3. Gyirmót FC Győr
4. Weiz
5. VFC USE
6. Nagykanizsa
7. Pápai ELC
8. FC Ajka
Különdíjak
- Legjobb kapus: Stum Soma (ETO FC Győr)
- Legjobb játékos: Németh Botond (Illés Akadémia)
- Gólkirály: Fehér Zétény (ETO FC Győr), Lukács Roland (Illés Akadémia), Karlinszky Ambrus (VFC USE)