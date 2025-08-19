Taroltak a győri gyerekek, döntőt játszott a Pápa az ajkai kupán (fotókkal)

Nagy melegben rendezték meg idén az Ajka-kupa utánpótlás labdarúgótornát, amely immáron hatodik alkalommal látta vendégül a részt vevő fiatalokat. A lelkesedés a hőség ellenére nagy volt, izgalmas küzdelemben dőlt el a helyezések sorsa.

Hatodik alkalommal rendezték meg az Ajka-kupa labdarúgó utánpótlástornát, amely 16 csapatot vonultatott fel

Fotó: Gyarmati László/Napló

Mind a két korosztályban (U11, U13) győri siker született, az ETO a Pápai ELC-t és az Illés Akadémiát győzte le a fináléban. A PELC szerzett még egy hetedik helyet, a házigazda ajkaiak mindkét együttese nyolcadik lett, a Veszprémi FC USE egy-egy ötödik és hatodik pozíciót csípett meg.

A mezőny tagja volt Ajka osztrák testvérvárosának (Weiz) alakulata is.

A VI. Ajka Kupa legjobbjai serleget és oklevelet kaptak, az 1-3. helyezettek érmekkel gazdagodtak. Emellett különdíjat vehetett át a torna legjobb játékosa, legjobb kapusa, illetve a gólkirály is.

Az Ajka-kupa végeredménye és a díjazottak

U11 (2015)

1. ETO FC Győr

2. Pápai ELC

3. Illés Akadémia

4. Gyirmót FC Győr

5. Weiz

6. VFC USE

7. FC Nagykanizsa

8. FC Ajka

Különdíjak