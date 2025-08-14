augusztus 14., csütörtök

Sakk

1 órája

Ajkaiak az élmezőnyben

Címkék#sakk#FIDE#ajkai#mester#sakkverseny

Harmincnyolcadik alkalommal rendezték meg a Borostyán-torna nemzetközi Élő-szám-szerző sakkversenyt augusztus 7. és 10. között Ajkán, a Nagy László Városi Művelődési Központban.

Tisler Anna

Idén 26 sakkozó mérte össze tudását, akik szerte az országból érkeztek. A vasárnap esti eredményhirdetésen kiderült, a négy legjobb közül ketten ajkaiak.

A Borostyán-torna idei győztese a mezőny legmagasabb, 2135 Élő-számmal rendelkező versenyzője, a Gyula SC játékosa, Fekete Albert FIDE-mester lett.
A második helyen a 2012 Élő-számot gyűjtött ajkai Kosztolánczi Gyula FIDE-mester végzett, harmadik lett a kalocsai Bartuszek András, negyedik a fiatalabb korosztályhoz tartozó ajkai Somogyi Barbara. Az ötödik helyre is ajkai sakkozó jutott, Paksa Rudolf FIDE mester. 

Az esemény megnyitóján Bujtor Balázs önkormányzati képviselő, az ifjúsági és sportbizottság elnöke kiemelte, hogy Ajka sportéletében fontos szerepet tölt be a sakk, amely az eredményekben is megmutatkozik. A képviselő köszönetet mondott a szervezőknek, elsősorban Czingler Sándornak. 

A verseny négy napon át egy csoportban, hétfordulós svájci rendszerben zajlott. A párosítást a sakkolimpián is használt számítógépes program végezte el.

 

