Futsal

1 órája

Bajnokok Ligája: hatalmasat küzdött a Veszprém, de búcsúzik

Címkék#futsal#Bajnokok Liga#Veszprém

Nagyot küzdött a bakonyi alakulat, de nem bírt a házigazdával Athénban. A Futsal Veszprém 6-4 arányban szenvedett vereséget a Bajnokok Ligája selejtezőtornájának az utolsó mérkőzésén, így nem jutott tovább a főtáblára.

Balogh Dávid

Bajnokok Ligája, selejtezőtorna, 3. mérkőzés: 

Bajnokok Ligája: emelt fővel búcsúzik a Veszprém
Bajnokok Ligája: emelt fővel búcsúzik a Veszprém
Archív fotó: Fülöp Ildikó/Napló

AEK-Futsal Veszprém 6-4 (3-1)

Athén. V.: Kirilov, Al Hamola, Karbala.

AEK: Aronis – Ntatis, Vitinho, Felipinho, Lima. Csere: Michalitsis, Protonotarios, Tarnanidis, Gousis, Kokkinidis, Adamopoulos, Triantafyllos, Anastasopoulos, Nené. Edző: Angelos Emmanouilidis.

Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász, Molnár, Horváth Benedek, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics. 

A találkozó feszült hangulatban, óvatos játékkal indult, az első helyzetre a 8. percig kellett várni – ekkor azonban már gól is született. Felipinho talált a hálóba, majd alig egy perccel később ismét a brazil légiós villant, így hamar kétgólos előnybe került az AEK. A Veszprém nem esett össze, többször is veszélyeztetett, de Aronis, a görögök kapusa ihletett formában védett. A 16. percben Adamopoulos növelte a különbséget, ám a magyar csapat szinte azonnal szépített: egy szögletvariáció végén Lipl volt eredményes. A szünetre így 3–1-es hazai vezetéssel vonultak a felek.

A második játékrész sem hozott nyugalmat. A 24. percben Nené 4–1-re alakította az állást, de Horváth Benedek gyorsan szépített. Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek, az AEK rögtön visszaállította a háromgólos különbséget (5–2). Az utolsó tíz perc előtt Bognár távoli bombája adott új lendületet a veszprémieknek, de a hazaiak könyörtelenül kihasználták emberelőnyüket: Vitinho öt perccel a lefújás előtt betalált. A hajrában Horváth Benedek ismét villant, ezzel 6–4-re alakult a végeredmény.

A Futsal Veszprém összességében remek teljesítményt nyújtott a selejtezőtornán, és bár a főtáblára jutás most nem sikerült, a csapat emelt fővel búcsúzhat Athénból.

Bajnokok Ligája selejtezőtorna

A csoport végeredménye: 1. AEK Athén (görög) 9 pont, 2. Veszprém 6, 3. Sjarmtrollan 1 (7-17), 4. Bolton FC 1 (4-20) 

