Ezrek a vízben

Ilyen volt a Balaton-átúszás: uszonnyal, SUP-pal, matyó népviseletben (+ fotók és videók)

Több mint tízezren ugrottak vízbe a nyár legnépszerűbb tömegsporteseményén. A Balaton-átúszást idén kétszer el kellett halasztani, így még a megszokottnál is nagyobb volt a várakozás.

Idén még a helyszínen is lehetett nevezni a népszerű Balaton-átúszásra, amelyet a nem megfelelő időjárás miatt kétszer elhalasztottak.

Remek időben és hangulatban rendezték meg a 43. Lidl Balaton-átúszást, amelyen szombaton reggel hét és 12 óra között lehetett rajtolni.
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Balaton-átúszás: három a magyar igazság

Három a magyar igazság, augusztus 9-én végre zöld utat kaphatott Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye. A Balaton-átúszás a hagyományoknak megfelelően Révfülöpről rajtolt, a cél Balatonboglár volt. A déli partról fél távot is lehetett teljesíteni, emellett SUP-al is átszelhető volt a Balaton. A rendezvény idén is igazi vizes buli volt, a mezőny elején induló profik után a hobbiúszóké volt a terep. Remek időben és hangulatban rendezték meg az eseményt, amelyet akadt, aki uszonnyal, más matyó népviseletben teljesített.

43. Lidl Balaton-átúszás

Fotók: Nagy Lajos

A leggyorsabban Barabás Imre – aki címet védett - úszta le a teljes távot, neki egy órára és két percre volt ehhez szüksége.

A Balaton-átúszás pályacsúcsát egyébként a férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf tartja 57 perces idővel (2020), míg a nőknél a szintén olimpiai bajnok Risztov Éva a rekorder 60 perc 58 másodperccel (2016).

 

