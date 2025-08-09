Ilyen volt a Balaton-átúszás: uszonnyal, SUP-pal, matyó népviseletben (+ fotók és videók)

Idén még a helyszínen is lehetett nevezni a népszerű Balaton-átúszásra, amelyet a nem megfelelő időjárás miatt kétszer elhalasztottak.

Remek időben és hangulatban rendezték meg a 43. Lidl Balaton-átúszást, amelyen szombaton reggel hét és 12 óra között lehetett rajtolni

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Balaton-átúszás: három a magyar igazság

Három a magyar igazság, augusztus 9-én végre zöld utat kaphatott Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye. A Balaton-átúszás a hagyományoknak megfelelően Révfülöpről rajtolt, a cél Balatonboglár volt. A déli partról fél távot is lehetett teljesíteni, emellett SUP-al is átszelhető volt a Balaton. A rendezvény idén is igazi vizes buli volt, a mezőny elején induló profik után a hobbiúszóké volt a terep. Remek időben és hangulatban rendezték meg az eseményt, amelyet akadt, aki uszonnyal, más matyó népviseletben teljesített.