51 perce
Ilyen volt a Balaton-átúszás: uszonnyal, SUP-pal, matyó népviseletben (+ fotók és videók)
Több mint tízezren ugrottak vízbe a nyár legnépszerűbb tömegsporteseményén. A Balaton-átúszást idén kétszer el kellett halasztani, így még a megszokottnál is nagyobb volt a várakozás.
Idén még a helyszínen is lehetett nevezni a népszerű Balaton-átúszásra, amelyet a nem megfelelő időjárás miatt kétszer elhalasztottak.
Balaton-átúszás: három a magyar igazság
Három a magyar igazság, augusztus 9-én végre zöld utat kaphatott Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye. A Balaton-átúszás a hagyományoknak megfelelően Révfülöpről rajtolt, a cél Balatonboglár volt. A déli partról fél távot is lehetett teljesíteni, emellett SUP-al is átszelhető volt a Balaton. A rendezvény idén is igazi vizes buli volt, a mezőny elején induló profik után a hobbiúszóké volt a terep. Remek időben és hangulatban rendezték meg az eseményt, amelyet akadt, aki uszonnyal, más matyó népviseletben teljesített.
43. Lidl Balaton-átúszásFotók: Nagy Lajos
A leggyorsabban Barabás Imre – aki címet védett - úszta le a teljes távot, neki egy órára és két percre volt ehhez szüksége.
A Balaton-átúszás pályacsúcsát egyébként a férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf tartja 57 perces idővel (2020), míg a nőknél a szintén olimpiai bajnok Risztov Éva a rekorder 60 perc 58 másodperccel (2016).