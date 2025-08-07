3 órája
Tízezren vártak a döntésre, eldőlt az idei Balaton-átúszás sorsa
Idén eddig nem volt szerencséjük a népszerű tömegsportesemény szervezőinek és résztvevőinek. A Balaton-átúszást már kétszer halasztani kellett, augusztus 7-én több ezren várták a döntést, vajon a harmadik időpont megfelelő lesz-e.
Július 26-án és 27-én, valamint augusztus első hétvégéjén sem rendezték meg a Balaton-átúszást. A halasztás oka mindkét alkalommal az előrejelzések szerinti bizonytalan időjárás volt.
Balaton-átúszás: három a magyar igazság
A 43. Lidl Balaton-átúszás szervezői június végén jelentették be, hogy a nevezők száma elérte a limitet, telt házas lesz az esemény, ami azt jelenti, hogy mintegy 12 ezer úszó ugrik vízbe, ezren pedig SUP-pal eveznek a tavon.
A halasztások miatt minden bizonnyal sokan visszaléptek a programtól, hiszen nem biztos, hogy az új időpont is megfelelő nekik, ez azt jelenti, hogy megnyílt az esély azok előtt, akik korábban lemaradtak a nevezésről.
Csütörtökön ugyanis jó hírek érkeztek, harmadszorra zöld utat kapott az esemény, a szervezők közlése szerint augusztus 9-én, szombaton megrendezik a Balaton-átúszást.
"A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 43. Lidl Balaton-átúszást 2025. augusztus 9-én, SZOMBATON tartjuk meg!" - írták Facebook-oldalukon.
Ami a szombati időjárást illeti, "a reggeli órákban gyenge (5-10 km/h) változó irányú légmozgás várható. A déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhat meg, amely csak kissé megélénkülő (15-20 km/h) légmozgást okozhat. Jelentősebb hullámzásra nem kell számítani. Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak. A víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul."
Az átúszásra péntek délután négy óráig lehet nevezni.
A Balaton-átúszás ma már Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye, amelyet 1979-ben rendeztek meg először. A résztvevők Révfülöp és Balatonboglár között 5,2 kilométert tesznek meg. Aki nem vállalkozik ekkora távra, az balatonboglári indulással és érkezéssel féltávnak is nekivághat, emellett van lehetőség SUP-on átevezni a Balatont.