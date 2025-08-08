Roham a szabad helyekért, eddig lehet még nevezni a Balaton-átúszásra

„Kétszeri halasztás után végre eljött az idő: augusztus 9-én, szombaton megrendezik a 43. Lidl Balaton-átúszást. A szervező Budapest Sportiroda (BSI) az új időponttal újra megnyitotta a nevezést, a lehetőségre pedig lecsaptak a sportolni vágyók. Csak a bejelentést követő órákban közel 2500 új nevezés érkezett, és a még elérhető helyek azóta is rohamosan fogynak” – írták hírlevelükben a szervezők.

Fotó: Nagy Lajos/archív

Beszámoltunk róla, idén már kétszer el kellett halasztani a Balaton-átúszást, amelyet eredetileg július 26-án tartottak volna meg, de az időjárási előrejelzések nem voltak megfelelőek. Az érdeklődés már korábban is nagy volt, június végén bejelentették, hogy a rendezvény telt házas lesz, ez mintegy 12 ezer úszót és ezer SUP-on átevezőt jelent. A halasztások miatt többen is visszaléptek az indulástól, így a csütörtökön zöld utat kapó eseményre tegnap óta újra lehet nevezni. A határidő péntek 16 óra.

A Balaton-átúszás szombaton reggel 7 és 12 óra között rajtol Révfülöpről és Balatonboglárról.

– Az, hogy az eredeti időpontra rekordot döntött a nevezők száma, és az újra megnyitott nevezésre is ekkora a roham, bizonyítja, amit mi régóta érzünk: a Balaton-átúszás mára igazi hungarikummá vált. A Budapest Sportiroda csapata teljes erőbedobással készül, hogy a több évtizedes tapasztalatunkkal biztonságos, emlékezetes élményt nyújtsunk mindenkinek. Alig várjuk, hogy lássuk a rajtot Révfülöpön – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

Balaton-átúszás: két távon

A biztonsággal kapcsolatban kiderült, hogy a vízben több mint 150 vitorlásból és számos motorcsónakból álló úszófolyosó, valamint három kórházhajó garantálja a résztvevők biztonságát. A két part közötti zökkenőmentes közlekedést ingyenes hajójáratok, a csomagok szállítását pedig egyedülálló logisztikai rendszer biztosítja.

A Révfülöpről rajtoló Balaton-átúszás teljes távja 5,2 kilométer, amelyet úszva és SUP-on teljesítenek a résztvevők. Van lehetőség indulni fél távon is, a 2,6 kilométert teljesítő mezőny Balatonboglárról indul és oda is ér célba.