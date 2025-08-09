Óriási a tömeg a Balaton-parton, aki nem úszik, jobb, ha elkerüli az átúszás helyszíneit (+ videó)

Az első úszók valamivel reggel hét óra után ugrottak a Balatonba, a rajt 12 óráig tart. A Balaton-átúszás klasszikus távját (5,2 km) Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a résztvevők (úszva és SUP-on), a féltávot teljesítők a déli partról indulnak és oda is érnek vissza. A korábbi halasztások miatt ezúttal a helyszínen is lehet nevezni az eseményre.

Kétszeri halasztást követően szombaton elrajtolt a 43. Lidl Balaton-átúszás, amelynek keretében több mint 10 ezer ember száll vízbe

Forrás: Facebook/Balaton-átúszás

Először a profi úszók szálltak vízbe, a nyílt vízi utánpótlás úszóválogatott tagjai nagy tempóban szelték a habokat, nekik ez egy remek edzés, egyben egy kis versengés. Az utánuk következők számára elsősorban az élmény a fontos, nem a gyorsaság.

A Balaton-átúszás eddigi leggyorsabbjai

A Balaton-átúszás pályacsúcsát egyébként a férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf tartja 57 perces idővel (2020), míg a nőknél a szintén olimpiai bajnok Risztov Éva a rekorder 60 perc 58 másodperccel (2016).