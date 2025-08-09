1 órája
Óriási a tömeg a Balaton-parton, aki nem úszik, jobb, ha elkerüli az átúszás helyszíneit (+ videó)
Reggel hét órakor elrajtolt Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye. Az idén kétszer elhalasztott Balaton-átúszásra ezúttal kivételes módon még a helyszínen is lehet nevezni, a szervezők több mint 10 ezer főt várnak Révfülöpre, illetve Balatonboglárra.
Az első úszók valamivel reggel hét óra után ugrottak a Balatonba, a rajt 12 óráig tart. A Balaton-átúszás klasszikus távját (5,2 km) Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a résztvevők (úszva és SUP-on), a féltávot teljesítők a déli partról indulnak és oda is érnek vissza. A korábbi halasztások miatt ezúttal a helyszínen is lehet nevezni az eseményre.
Először a profi úszók szálltak vízbe, a nyílt vízi utánpótlás úszóválogatott tagjai nagy tempóban szelték a habokat, nekik ez egy remek edzés, egyben egy kis versengés. Az utánuk következők számára elsősorban az élmény a fontos, nem a gyorsaság.
A Balaton-átúszás eddigi leggyorsabbjai
A Balaton-átúszás pályacsúcsát egyébként a férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf tartja 57 perces idővel (2020), míg a nőknél a szintén olimpiai bajnok Risztov Éva a rekorder 60 perc 58 másodperccel (2016).