augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elrajtolt a Balaton-átúszás

1 órája

Óriási a tömeg a Balaton-parton, aki nem úszik, jobb, ha elkerüli az átúszás helyszíneit (+ videó)

Címkék#sup#Balatonboglár#Révfülöp#víz#Balaton-átúszás

Reggel hét órakor elrajtolt Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye. Az idén kétszer elhalasztott Balaton-átúszásra ezúttal kivételes módon még a helyszínen is lehet nevezni, a szervezők több mint 10 ezer főt várnak Révfülöpre, illetve Balatonboglárra.

Veol.hu

Az első úszók valamivel reggel hét óra után ugrottak a Balatonba, a rajt 12 óráig tart. A Balaton-átúszás klasszikus távját (5,2 km) Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a résztvevők (úszva és SUP-on), a féltávot teljesítők a déli partról indulnak és oda is érnek vissza. A korábbi halasztások miatt ezúttal a helyszínen is lehet nevezni az eseményre.

Kétszeri halasztást követően szombaton elrajtolt a 43. Lidl Balaton-átúszás, amelynek keretében több mint 10 ezer ember száll vízbe.
Kétszeri halasztást követően szombaton elrajtolt a 43. Lidl Balaton-átúszás, amelynek keretében több mint 10 ezer ember száll vízbe
Forrás: Facebook/Balaton-átúszás

Először a profi úszók szálltak vízbe, a nyílt vízi utánpótlás úszóválogatott tagjai nagy tempóban szelték a habokat, nekik ez egy remek edzés, egyben egy kis versengés. Az utánuk következők számára elsősorban az élmény a fontos, nem a gyorsaság.

A Balaton-átúszás eddigi leggyorsabbjai

A Balaton-átúszás pályacsúcsát egyébként a férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf tartja 57 perces idővel (2020), míg a nőknél a szintén olimpiai bajnok Risztov Éva a rekorder 60 perc 58 másodperccel (2016).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu