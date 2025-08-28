Balatonfüredi FC: értékes pont a zsebben (+ galéria)

Balatonfüredi FC–Budaörs SC 1-1 (0-1)

Balatonfüredi FC: értékes pontot gyűjtöttek be a hazaiak

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Balatonfüred, 400 néző V.: Linn K.

Ünnepélyes keretek között indult a mérkőzés, köszöntötték a 30 éve NB III-as bajnokságot nyert csapatot, valamint a friss díszpolgári címmel elismert Burka Tibort, aki a BFC-ben focizó kis unokájával együtt végezte el a kezdőrúgást.

A félidő első felében egyenlő erők küszködtek egymással, a vendégek a sarokrúgások kiharcolásában voltak jobbak. Feltűnt, hogy a hazaiak védekezése nem igazán volt fegyelmezett. A 31.percben budaörsi akció indult a félpályáról, a hazai játékosok aktív kíséretével Soron kapott jó labdát, s 15 méterről jobbról, kilőtte a hosszú felső sarkot, 0-1. Az első játékrészben nagyon bágyadtan játszott a BFC, veszélyt egyáltalán nem jelentett a vendégek kapujára.

Félidőben Balatonfüredi FC–Budaörs 0-1

A második félidő első negyedórája nem hozott változást, ezért volt váratlan és örömteli az 59. perc történése. Csáky tört előre, jól ugratta ki Lencsét, aki 13 méterről lőtt a hosszú sarokba, 1-1. Egyenlítés után kicsit megnyugodva, már fegyelmezettebben játszott a BFC. A Budaörs próbálkozott, ment előre a vezetésért, de csak szögletekig jutott, vagy Schrankó hárított kiválóan.

Alacsony színvonalú, küzdelmes mérkőzésen a vendégek közelebb voltak a győzelemhez, de a vírusos betegségekkel bajlódó hazai gárda kiharcolta az egy pontot.

Szabados Tamás: A körülmények ismeretében a kis hal is hal.

Tudósított: Fülöp Zoltán