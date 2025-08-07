Lencse László: gól és gólpassz, újabb szép füredi siker

A jó őszi rajt (a Balatonfüredi FC a nyitányon két vállra fektette a címvédő Mosonmagyaróvárt) bizakodással töltötte el a szurkolókat, s bizony a csapat is megígérte, a Komárom otthonában sem lép feltett kézzel pályára.

A labdarúgó NB III második fordulójában is nyerni tudott a Balatonfüredi FC, amely jó teljesítményt nyújtott a Komárom vendégeként

Fotó: Nagy Lajos/archív

Enyhe hazai mezőnyfölénnyel telt az első harminc perc. A vendégek védekezése tökéletes volt, sajnos a támadások felépítésébe sok hiba csúszott. A hazai gárda kapura nem sok veszélyt jelentett, inkább rendszeressé váló kemény belépőivel tűnt ki. A 45. percben, bal oldali füredi szabadrúgás után Deme kilépett, de lövése elzúgott a hosszú sarok mellett.

A szünet után erősen kezdett a Komárom, s két perc alatt két nagy helyzetet is sikerült kihagynia.

Az 55. percben Remili előrevágott labdáját a hazaiak védője elvétette, Lencse egyedül vezette kapura, majd amikor beérték, a mellette futó Szabó Bencéhez sarkalt, ő pedig kilenc méterről a hosszú sarokba passzolt, 0-1.

A hazai csapatot megzavarta a kapott gól, nem a játékkal törődve folyamatosan a bíróval vitatkoztak. A 69. percben Vukaszovics lekönyökölte Szabó Kornélt, a játékvezető második sárgával kiállította a komáromi futballistát.

A 78. percben Lencse László kapott jó indítást a jobb oldalon, becselezte magát a büntetőterületen belülre, és egy visszacsel után ballal kilőtte a hosszú sarkot, 0-2.

A 81. percben Bene vesztett labdát a térfél közepén, az ellentámadásból indulva Bagó 13 méterről lőtt a füredi kapuba, 1-2.

A gól után a hazai csapat erőlködött, próbált egyenlíteni, de a vendégek okos játékkal tartották az eredményt.

Teljesen megérdemelt győzelmet aratott a higgadtan futballozó, különösen a második játékrészben nagyszerű csapatjátékot bemutató BFC egy kemény ellenféllel szemben.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Balatonfüredi FC: hat pont a zsákban

Komárom VSE–Balatonfüredi FC 1–2 (0–0)

Komárom, 200 néző. V.: Ódor. Komárom VSE: Ásványi (Both, 79.) – Vukasovic, Farkas, Bartos (Batizi-Pócsi, 61.), Szecsődi, Bagó, Szénási, Kószás, Harangozó (Csöngei, 79.), Múcska, Nagy Zs. Edző: Horváth Csaba.

Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Szabó K., Remili (Horváth K., 91.), Lórántfy, Heinczinger (Lencse, 46.), Bene, Burucz, Szabó B., Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.