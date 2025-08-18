augusztus 18., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Remili találata után négy gólt kapott a Füred idegenben

Hiába szereztek vezetést, alulmaradtak a vendégek. A Balatonfüredi FC jól kezdett a Puskás akadémia otthonában, ám végül esélye sem volt a pontszerzésre a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában.

A negyedik fordulóban a Puskás Akadémia II. vendége volt a Balatonfüredi FC.  Nehéz mérkőzésre számítottak a Balaton-partiak.

Hiába szerzett vezetést a Balatonfüredi FC a Puskás Akadémia II otthonában, a hazaiak magabiztos sikert arattak a labdarúgó NB III-ban.
Fotó: Nagy Lajos/archív

Enyhe hazai mezőnyfölénnyel telt a mérkőzés első harmada, eredmény nélkül, mivel a vendégek védelme kiválóan zárt, vagy a támadók futottak lesre, amit az asszisztens csak ritkán intett be.

Tetszetősen, szépen játszott a BFC, és az eredmény sem maradt el. A 15. percben Lórántfy bedobását Szabó B. tovább perdítette, és az érkező Remili 10 méterről lőtt a kapuba, 0-1.

A mérkőzés képe továbbra sem változott, és ezért volt váratlan a hazai egyenlítés. A 40. percben Krupa tört kapu felé, sajnos nem támadták meg, és 22 méteres bombája a hosszú sarokba vágódott, 1-1.

A szünet után főszerepet vállalt a játékvezetői hármas, aminek a vendégek voltak a kárvallotjai.

Az 52. percben Benét felrúgták a füredi kaputól 25 méterre. A közelben háttal (?) álló játékvezető nem fújta le az esetet. A hazaiak eszméltek gyorsabban, Krupa kiugratását Nagy Zoárd lőtte be, 2-1.

Két perc múlva, BFC-támadás végén a labdáért felugró Kámi Beliánt letarolta a hazai kapus a büntető területen belül, a síp azonban néma maradt...

A 60. percben felcsúti szöglet után Nagy Z. fejelt a füredi kapuba, 3-1.

Érezni lehetett, hogy már nem képes megújulni a BFC, a hazai csapat egyre-másra vezette akcióit.

A 78. percben hazai tűzijáték után beívelt labdát Zahorán fejelte be, 4-1.

A 90. percben feltette az i-re a pontot a játékvezetői trió. Szabó Kornél egy kiváló indítással kilépett, a kaputól hét méterre hátulról elkaszálták, az ítélet sarokrúgás lett.

Második félidei játéka alapján megérdemelten nyert a felcsúti csapat, de a gólkülönbség erősen túlzó.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Puskás Akadémia II.–Balatonfüredi FC 4-1 (1-1)

Felcsút, 100 néző. V.: Kulcsár K. Puskás Akadémia FC II.: Bozó – Fodor, Orján, Csiszár, Varga (Halászi-Harsányi, 79.), Ásványi (Magasföldi, 63.), Mondovics (Gustei, 73.), Krupa (Antal, 63.), Nagy Z. (Zahorán, 63.), Major (Horváth, 80.), Yablonskyi (Hideg, 80.). Edző: Babó Levente.

Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Szabó K., Büki (Balogh, 75.), Remili (Torma, 82.), Lórántfy (Hideg, 80.), Bene, Burucz, Szabó B. (Heinczinger, 75.), Kámi (Horváth, 80.), Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Szabados Tamás: - Az első félidő rendben volt, de a másodikban közösen „kicsináltak” minket.

 

