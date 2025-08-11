Hazai pályán szakadt meg a fürediek veretlensége

A harmadik fordulót rendezték meg a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A szezont két sikerrel kezdő Balatonfüredi FC az egy-egy győzelemmel és vereséggel álló FC Sopront fogadta.

Az FC Sopront fogadta a Balatonfüredi FC a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A találkozót egy gól döntötte el

Fotó: Nagy Lajos/archív

Élénk érdeklődés kísérte a találkozót. A fő kérdés az volt, hogy folytatódik-e a kiváló füredi kezdés, vagy az előző körben a Tatabányát legyőző vendégek kerekednek felül.

Az első harminc percben a soproniak birtokolták többet a labdát, két helyzetet is elpuskázva. A hazaiaknak nem ízlett a szoros fegyelmezett védekezés, ráadásul a vendégkontrák mindig veszélyt rejtettek magukba.

Az első két hazai kapura lövést a 27. és 38. percben jegyezhettük fel.

Szünet után vártuk, hogy erősít a BFC, de ez csak pár percre sikerült, Szabó Bence nagy helyzetben kivárt s odalett a lehetőség.

A 66. percben a hátráló füredi védők nem támadták Vankót, aki a lesgyanús helyzetben kilépő Kocsishoz passzolt, s ő Schrankó fölött emelt a kapuba, 0-1.

A játék képe a gól után sem változott, erőlködött a hazai csapat, de képtelen volt gólhelyzetet kialakítani. A soproni együttes magabiztosan őrizte előnyét, sőt a meccs vége felé sorozatban alakította ki ziccereit, de vagy a kapufa, vagy Schrankó védett magabiztosan, így az eredmény már nem változott.

Ez a produkció nagy csalódás volt a füredi szurkolóknak, nem ezt a teljesítményt várták csapatuktól. A vendég Sopron taktikus játékkal teljesen megérdemelt győzelmet aratott a fásultnak tűnő BFC ellen.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Gyenge volt a Balatonfüredi FC támadójátéka

Balatonfüred–Sopron 0-1 (0-0)

Balatonfüred, 400 néző. V.: Góbi. Balatonfüred: Schrankó – Deme, Szabó K., Büki (Balogh, 46.), Remili, Lórántfy (Horváth, 57.), Bene, Burucz, Szabó B., Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Sopron: Ferenczi – Végh (Vankó, 46.), Somogyi (Takács, 90.), Oláh (Szóka, 61.), Szilágyi, Molnár (Baumgartner, 73.), Tóth, Fendrik, Kocsis (Szabó, 90.), Kovács, Orosz. Edző: Finta Zoltán.

Gólszerző: Kocsis (66.).

Szabados Tamás: - Amilyen teljesítményt nyújtottunk, olyan végeredményt kaptunk.

A negyedik fordulóban a fürediek a Puskás Akadémia II. vendégei lesznek.