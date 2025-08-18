Balatonfüredi KSE: vár még rájuk munka

A hazaiak a hetedik percben már hat–kettőre vezettek, majd kihasználva az elől és hátul is gyengélkedő vendégek kétszer hétperces gólcsendjét, előbb tíz–háromra, majd tizennégy–hatra húztak el. A fordulást követően, húsz–tizenegy után zsinórban hat gólt lőttek a csurgóiak, de a hajrá előtt volt harminc–tizenöt is az állás. A fürediek az utolsó tíz percben annyiszor találtak be, mint a teljes első félidőben. Az ellenfél magabiztos sikere arról árulkodik, hogy a BKSE-re még sok munka vár a bajnoki nyitányig.

Eredmény: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE 33-21 (15-8). Csurgó, 200 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth.

Balatonfüred: Deményi és Füstös (kapusok), Fekete 6, Sretenovic, Jánosi, Vasilev és Simotics 2-2, Hornyák 2 (1), Urbán-Patocskai 2 (1), Varga M., Szabó L. és Garajszki 1-1, Németh B., Tóth N. és Bóka. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Alilovic 7, Urban 5.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.



