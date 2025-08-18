augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Balatonfüredi KSE: vár még rájuk munka

Címkék#Balatonfüredi KSE#Németh B#Varga M#Sretenovic#kézilabda

Nagyarányú vereségbe szaladt bele a kézilabda NB I közelgő rajtjára készülő Balatonfüredi KSE az újabb tesztmérkőzésén, a tópartiak mentségére legyen mondva, hogy különböző felállásokban léptek pályára.

Király Ferenc
Balatonfüredi KSE: vár még rájuk munka

Legutóbb Csurgón játszott edzőmeccset a Füred

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A hazaiak a hetedik percben már hat–kettőre vezettek, majd kihasználva az elől és hátul is gyengélkedő vendégek kétszer hétperces gólcsendjét, előbb tíz–háromra, majd tizennégy–hatra húztak el. A fordulást követően, húsz–tizenegy után zsinórban hat gólt lőttek a csurgóiak, de a hajrá előtt volt harminc–tizenöt is az állás. A fürediek az utolsó tíz percben annyiszor találtak be, mint a teljes első félidőben. Az ellenfél magabiztos sikere arról árulkodik, hogy a BKSE-re még sok munka vár a bajnoki nyitányig.

Eredmény: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE 33-21 (15-8). Csurgó, 200 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth.

Balatonfüred: Deményi és Füstös (kapusok), Fekete 6, Sretenovic, Jánosi, Vasilev és Simotics 2-2, Hornyák 2 (1), Urbán-Patocskai 2 (1), Varga M., Szabó L. és Garajszki 1-1, Németh B., Tóth N. és Bóka. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Alilovic 7, Urban 5.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu