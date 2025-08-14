Hat új játékos, köztük két korábbi szegedi mutatkozott be a veszprémieknél, el-Dera visszatért

A doboji nemzetközi tornán pályára lépő One Veszprém HC a török Besiktas ellen kezdte a csoportkört. A bakonyiaknál hat játékos is most mutatkozott be az együttesben. Besiktas–Veszprém 28-38.

Bemutatkoztak a magyar bajnok újoncai a Besiktas–Veszprém kézilabda felkészülési mérkőzésen a Bosznia-Hercegovinában rendezett tornán. A képen elöl Ali Zein

Forrás: One Veszprém HC/Peka Roland

Először húzott Veszprém-mezt az összecsapáson a nyáron érkezett Mikael Appelgren, Ali Zein, Ahmed Adel, Ivan Martinovic, Thiagus Petrus és Molnár Robin. Érdekesség, hogy utóbbi két kézilabdázó korábban a nagy rivális Szegednél is szerepelt. A tavaly ősszel megsérült Jehia el-Dera most tért vissza a bakonyi alakulatba.

A törökök szereztek vezetést a meccsen és az első 10 percben nagy volt a rohanás, kiegyenlített a játék. A folytatásban a magyar bajnok fokozatosan lépett el ellenfelétől és az első 30 percet követően hét találattal vezetett.

A szünet után a fáradó Besiktas nem nagyon bírt a veszprémi védekezéssel és a bakonyiak támadásban is jó teljesítményt nyújtottak.

A meccs emberének Martinovicot választották, a horvát ötször volt eredményes. A One Veszprém pénteken (20.20) az egyiptomi al-Ahli ellen zárja a felkészülési torna csoportkörét, a helyosztókat szombaton rendezik. A doboji torna másik csoportjában a házigazda Doboj, a THW Kiel és a Gummersbach szerepel.

Besiktas–Veszprém: tíz gól közte

Besiktas–One Veszprém HC 28-38 (13-20)

One Veszprém HC: Corrales, Appelgren (kapusok), Ali Zein 2, Descat 4, Adel 3, Thiagus 2, Martinovic 5, Marguc 4, el-Dera 3, Ligetvári 1, Dopjera 2, Molnár R. 1, Elísson 4, Remili 5, Cindric 1, Kardos 1, Szabó L. Edző: Xavier Pascual.

Hétméteresek: 1/0, ill. 2/1.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc.