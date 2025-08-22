augusztus 22., péntek

Kitüntetés

53 perce

Burka Tibor Balatonfüred díszpolgára lett

A sporttól elszakíthatatlan, a közösségi kezdeményezések élére álló Burka Tibor egy reneszánsz ember, aki polihisztorként beírta magát Balatonfüred történetébe. A fáradhatatlan sportszervező, -vezető és tollforgató kollégánk a tóparti város Szent István Napi rendezvénysorozatának részeként lakóhelye díszpolgára lett.

Király Ferenc
Burka Tibor Balatonfüred díszpolgára lett

Bóka István polgármester és Burka Tibor a balatonfüredi városi ünnepségen augusztus 20-án

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A füredi sportélet közkatonája nem hétköznapi figura. Mindent szenvedéllyel csinál, mintha csak küldetése lenne, hogy dolgozhasson. Hetvenegy éve a jászsági Alattyánon született, ott szívta magába a sport szeretetét. Mihelyst megtanult olvasni, már betűzte a Népsport cikkeit. A társaival gyermekként bármilyen labdajátékot űztek, mindig ő volt a kapus: a jászberényi gimnáziumuk kézilabdacsapatában éppúgy, mint a Lehel SE ifjúsági és felnőtt körében.

A sors idővel Veszprémbe vezényelte, ahol átpártolt a labdarúgásra, az edzői egy hét alatt faragtak belőle futballportást. Így valósulhatott meg az egyik álma: szerepelhetett a sportnapilap hasábjain. Az egyetem hajdani diákrektora vegyészmérnökként a füredi hajógyárba került, és a nyugdíjazásáig ez volt az egyetlen munkahelye. Volt üzemmérnök, aztán mint technológus a műszaki főosztályon „kötött ki”, de vezette a gyártásfejlesztési csoportot is. A helyi focistákkal bejutott a Szabad Föld kupa fináléjába is, ám egy súlyos sérülés pontot tett a karrierje végére. A füredi klub újdonsült technikai vezetőjeként, majd intézőjeként – több mint negyven éve – lett a Napló és ma már Nemzeti Sport tudósítója, aki környékbeli eseményekről informálja az olvasókat.

Miközben a futballistákkal később jegyet váltottak az NB II-be, bekapcsolódott Balatonfüred szabadidősportjának szervezésébe, a kispályás focibajnokság főtitkára lett. Mintha küldetése lett volna a sportban, hiszen a BFC elnökségi tagjaként megalapította az asztalitenisz szakosztályt, aztán átvette a megszüntetésre ítélt kézilabdaműhelyt, amit nem csakhogy feltámasztott, hanem hamarosan az élvonalba juttatott. Alapítója volt a BKC-nak, az NB I-es BKSE elnökségének jelenleg is tagja, aki a hazai derbiken műsorközlő is. A sportszervezői és labdarúgóedzői oklevelet szerzett, több sportágban játékvezetői vizsgát tett főhősünk három cikluson át volt önkormányzati képviselő, így kezdeményezte a füredi szabadidőközpont megvalósulását is. Ám korábban a Füred TV-be, a Rádió Jam-be és a Klubrádióba is „bedolgozott”, míg a Füred Focit másfél évtizedig írta. A díjazott a helyi sporttörténet kutatója és dokumentálója, aki szerzőként többek között fejezetekbe foglalta a város sport- és futballhistóriáját, napjainkban pedig a helyi kézilabdaéletet „csomagolja” könyvbe.

A többszörös Pro Urbe érdemérmes Burka Tibor köszönettel tartozik a feleségének és két lányuknak, akik mindenben segítették és támogatták, hogy elláthassa a városért végzett munkáit. Így lett belőle legenda, aki szerencsés ember is, mert mindig azt csinálhatta, amit szeret. – Sosem kértem, s eztán sem várok el a munkáimért köszönetet, azt ugyanis Balatonfüredért, az itteni emberekért teszem. Az apám volt ilyen, mindenkinek segített, ám senkitől sem fogadott el pénzt – mondta az ünnepséget követően Burka Tibor, aki immáron éppúgy hozzátartozik Füred életéhez, mint a városhoz a Tagore sétány, vagy a Hatlépcsős Étterem.

 

