Burka Tibor Balatonfüred díszpolgára lett

A füredi sportélet közkatonája nem hétköznapi figura. Mindent szenvedéllyel csinál, mintha csak küldetése lenne, hogy dolgozhasson. Hetvenegy éve a jászsági Alattyánon született, ott szívta magába a sport szeretetét. Mihelyst megtanult olvasni, már betűzte a Népsport cikkeit. A társaival gyermekként bármilyen labdajátékot űztek, mindig ő volt a kapus: a jászberényi gimnáziumuk kézilabdacsapatában éppúgy, mint a Lehel SE ifjúsági és felnőtt körében.

A sors idővel Veszprémbe vezényelte, ahol átpártolt a labdarúgásra, az edzői egy hét alatt faragtak belőle futballportást. Így valósulhatott meg az egyik álma: szerepelhetett a sportnapilap hasábjain. Az egyetem hajdani diákrektora vegyészmérnökként a füredi hajógyárba került, és a nyugdíjazásáig ez volt az egyetlen munkahelye. Volt üzemmérnök, aztán mint technológus a műszaki főosztályon „kötött ki”, de vezette a gyártásfejlesztési csoportot is. A helyi focistákkal bejutott a Szabad Föld kupa fináléjába is, ám egy súlyos sérülés pontot tett a karrierje végére. A füredi klub újdonsült technikai vezetőjeként, majd intézőjeként – több mint negyven éve – lett a Napló és ma már Nemzeti Sport tudósítója, aki környékbeli eseményekről informálja az olvasókat.

Miközben a futballistákkal később jegyet váltottak az NB II-be, bekapcsolódott Balatonfüred szabadidősportjának szervezésébe, a kispályás focibajnokság főtitkára lett. Mintha küldetése lett volna a sportban, hiszen a BFC elnökségi tagjaként megalapította az asztalitenisz szakosztályt, aztán átvette a megszüntetésre ítélt kézilabdaműhelyt, amit nem csakhogy feltámasztott, hanem hamarosan az élvonalba juttatott. Alapítója volt a BKC-nak, az NB I-es BKSE elnökségének jelenleg is tagja, aki a hazai derbiken műsorközlő is. A sportszervezői és labdarúgóedzői oklevelet szerzett, több sportágban játékvezetői vizsgát tett főhősünk három cikluson át volt önkormányzati képviselő, így kezdeményezte a füredi szabadidőközpont megvalósulását is. Ám korábban a Füred TV-be, a Rádió Jam-be és a Klubrádióba is „bedolgozott”, míg a Füred Focit másfél évtizedig írta. A díjazott a helyi sporttörténet kutatója és dokumentálója, aki szerzőként többek között fejezetekbe foglalta a város sport- és futballhistóriáját, napjainkban pedig a helyi kézilabdaéletet „csomagolja” könyvbe.